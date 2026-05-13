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防煙霧偵測器有針孔 台南消防局全市消防安檢加強各場所探測器勘查
近期醫美診所疑裝設針孔攝影機事件頻傳，台南市衛生局也在中西區「研醫明」醫美診所美容室天花板煙霧偵測器內稽查發現疑似針孔設備，通報檢警偵辦；消防局表示，已下令全面加強對類似探測器外觀與安裝合理性的勘查，一旦發現疑似非法監控設備，立即通報警方。
台南市消防局指出，為確保市民在公共場所及醫美場所的隱私安全，已下令各救災救護大隊專責檢查小組，在進行例行性消防安全設備檢查時，全面加強對類似探測器外觀與安裝合理性的勘查；消防檢查人員會特別注意探測器有外殼毀損、不明孔洞、配線異常，或安裝位置不符消防法規等。
消防局表示，消防安全設備應以守護民眾生命安全為唯一目的，絕不容許任何違法濫用行為；只要相關探測器具高度隱私疑慮時，將第一時間列管紀錄，若確認有疑似非法監控設備，將立即轉知警察局，由警方到場專業判定並依法處置，以最快速度排除侵害市民隱私隱憂。
消防局將前往檢查消防安全設備的場所除了醫院，還包括電影院、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、理容院、指壓按摩場所、KTV、MTV、酒家、酒吧、酒店、保齡球館、撞球場、集會堂、健身休閒中心、三溫暖、公共浴室、游泳池、遊藝場所、電子遊戲場、觀光旅館、飯店、旅館、招待所等。
消防局已經與警方建立通報窗口，將確保市民在相關場所均能有安心的環境，另提醒民眾，對於「探測器外觀與安裝合理性」，應注意：1、認可標籤：側邊或底部應貼有圓形的內政部消防署認可標籤；2、運作燈號：正常運作時會間隔數秒閃爍一次紅燈（或綠燈）。
3、安裝位置合理性：(1)不應出現在濕氣重的浴室內，也不應刻意斜向對準特定隱私部位。(2)探測器裝設於距離牆壁或樑六十公分以上位置。若發現相關火警、煙霧探測器沒有消防署標籤，燈號不明，安裝位置也不合理，可盡快通報消防局前往查看。
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