台中男闖342年萬和宮毀神像光明燈 影響萬名考生命理師曝恐怖下場

台中市張姓男子在昨天因不明原因，闖入有342年歷史的南屯區萬和宮，毀壞供品與神像，遭警方逮捕，因周末有國中會考，加上現場有光明燈受損，預計有上萬名考生受影響，命理師楊登嵙說，該行為「人神共憤、天地不容」，除民、刑事責任外，也有健康、運勢嚴重下滑的民俗後果。

命理師楊登嵙說，破壞神像、法器與光明燈的行為「人神共憤、天地不容」，除了必須承擔陽世間的刑事責任外，冥冥之中也會受到神明處罰，導致運勢與健康嚴重下滑。

楊登嵙指出，因廟方消災解厄的光明燈，或幫助考運的文昌燈被張破壞，本月16、17日適逢國中會考，不少家長擔心影響子女的考運，他建議信眾可再回廟內請神明加持，以求心安，也希望廟方能盡快修復光明燈、文昌燈。

昨天清晨7時許，因不明原因突然情緒失控，跑進有342年歷史的南屯區萬和宮內，徒手翻倒供品、推倒神像、毀損光明燈塔等物品，現場民眾見狀立即上前制止。

第四警分局南屯派出所獲報後迅速趕赴現場，第一時間將張男壓制制伏，成功避免事態擴大，警方將依毀損等罪方向偵辦。

警方調查，張姓男子（35歲）昨天在廟內不明原因翻倒供品、推倒4尊小型佛像，毀損光明燈塔等物品，造成廟方財物受損。

經查，張男近半年背信眾發現在萬和宮周邊出沒，也曾被目睹抓取桌上供品食用，有竊盜前科，有時信眾也會聽到張男口中碎碎念，不敢靠近，但未曾攻擊過人。

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台中市張姓男子昨早闖入南屯區萬和宮，毀損廟內物品，警方到場逮人。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓男子昨早闖入南屯區萬和宮，毀損廟內物品，警方到場逮人。記者陳宏睿／翻攝