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台中東海大學宿舍冒煙起火 疑冷氣室外機釀禍無人傷
台中東海大學宿舍在今天清晨5時許傳出火警，消防局派出4個單位前往滅火，消防隊到場時，火勢已被現場人員以滅火器撲滅，現場為陽台冷氣室外機起火，燃燒面積約1平方公尺，起火原因是機械故障或其他原因待釐清。
台中市消防局在13日5時19分獲報，東海大學宿舍有火警，派遣第六大隊、轄區協和分隊等共計4個單位，出動各式消防車9輛、消防人員17名，現場由協和分隊小隊長楊嘉源擔任指揮官。
經查，起火建築物為8層樓鋼筋水泥建物，6樓陽台有煙冒出，消防隊在今天5時39分到場，但火勢已由現場人員使用滅火器撲滅，無人員傷亡 。
警消調查，現場為陽台冷氣室外機起火燃燒，燃燒面積約1平方公尺，起火原因由消防局火調科調查中。
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