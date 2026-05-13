文大生救翁成「二次溺水」 消防專家籲4救人原則：千萬別跳河

12日清晨大稻埕碼頭有九旬老翁溺水，文化大學李姓學生下水救人後失聯至今。圖為昨日搜救過程。記者胡經周／攝影

台北市大稻埕碼頭昨（12）日清晨發生93歲老翁落水事件，一名24歲李姓中國文化大學學生聽見民眾驚喊有人溺水，立即跳水救人，試圖將老翁帶回岸邊，卻在距岸約50公尺處體力不支，兩人雙雙沉入水中。老翁於上午9時許被尋獲時已無生命跡象，李男截至目前仍在搜救中。

據了解，李姓學生是運動健將，李男友人表示，他平時水性不錯，還曾提過想考取救生員證照，沒想到救人過程中發生意外。

消防臉書粉專「消防神主牌」發文提醒民眾，水域救援是最容易發生「二次溺水」的情境之一。所謂二次溺水，指的是原本下水救人的人，因遭到溺水者緊抓、加上水流阻力與體力消耗，最終也不幸溺斃。

「消防神主牌」指出，溺水者在極度恐慌下，往往會本能抓住任何接近的人，即使救援者水性良好，也可能在短時間內被拖入危險。尤其淡水河清晨水溫偏低、水流複雜且能見度不佳，再加上高齡落水者可能失去意識，整體救援難度相當高。

「消防神主牌」呼籲，民眾遇到有人落水時，應遵循「伸、拋、划，最後才游」的原則：

一、大聲呼救，讓更多人知道，讓有能力幫忙的人過來，同時撥打119。 二、在岸邊找任何可以延伸的東西，如竹竿、樹枝、皮帶、衣服、繩子，連接起來伸向落水者，讓他抓住，在岸上把他拉回來。並且腳要踩穩，抓住岸邊固定的東西。 三、若旁邊有任何可以漂浮的東西，如寶特瓶、保麗龍、救生圈，可綁上繩子拋給落水者，讓他抓著浮起來，再把他拉回岸邊。 四、不要跳下去。

「消防神主牌」強調，游泳救援需要專業訓練，不是一般人應該做的事。「不是因為你不勇敢，是因為那樣做，很可能變成兩個人都出不來」。

另外，擁有多年經驗的救生員、防溺游泳教育品牌「像一條魚 LikeAFish」創辦人張景泓（蕉哥）也在Threads發文，以自身實務經驗提醒大眾，開放水域救援遠比一般人想像困難，即使平時游泳能力良好，也不代表具備在河川或海域救人的能力。

蕉哥並透露，自己從業多年，曾成功救起30多人，但「從來沒有一次是在沒有浮具的情況下徒手下水救人」。即使面對親友遇險，他也會先尋找救生圈、浮板或其他可漂浮物後，再進行救援。

他強調，「先確保自己安全」是水域救援最基本也最重要的原則。若救援者未攜帶任何裝備就貿然下水，不僅難以提高成功率，反而可能導致兩人同時陷入險境。