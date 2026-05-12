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松山火車站醉男辱罵列車長 鐵警帶回調查後送辦

中央社／ 台北12日電

數名網友發文稱，松山火車站今晚有名男乘客不斷咆哮、罵人，上車後還繼續辱罵其他乘客和恐嚇列車長。對此，鐵路警察局表示，經查李姓男子泥醉且辱罵列車長，調查後函送法辦。

部分網友晚間在社群平台脆上發圖文和影片表示，疑似醉漢乘客於台北的松山火車站上車前，不斷發瘋大吼罵人，且上車後還繼續辱罵其他乘客並恐嚇列車長，直到汐止火車站才下車。引發網友熱議。

鐵警局台北分局晚間透過新聞稿說明，轄下南港所於晚間6時許獲報，台鐵4232次區間車的第2車廂有民眾大聲喧譁，隨即派員趕赴現場處理。

經調查了解，涉案者為40多歲李男，自松山火車站上車、汐止火車站下車，疑因泥醉、情緒激動，為預防公共安全危害，立即將李男帶回駐地並施以保護管束。

雖然列車長暫不提出告訴，但警方檢視目擊旅客所拍攝影片，李男辱罵列車長行為已涉嫌違反鐵路法規定，以恐嚇方法妨害鐵路從業人員執行職務，全案調查後函移士林地檢署偵辦。

據悉，李男經常搭車有失控行為，為鐵警所熟知的問題人物，也有網友說李男在新北市搭公車也常出狀況。

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