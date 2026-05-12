快關門窗！花蓮吉安垃圾場晚間驚傳火警 濃煙瀰漫

花蓮縣吉安鄉光華垃圾掩埋場今晚發生火警，起火點位於資源回收區拆解區，現場一度竄出火舌並伴隨大量濃煙。消防局獲報後立即派遣人車前往灌救，詳細起火原因仍待調查釐清。

消防局表示，今晚8時26分接獲通報，指吉安鄉光華五街409號的光華垃圾掩埋場發生廢棄物火警，隨即調派消防車及救災人員趕赴現場搶救。

據了解，燃燒位置位於資源回收區內的拆解區，主要處理回收物品拆解作業，由於該區並未放置電器設備，對於火勢為何突然發生，現場人員也感到相當疑惑。

消防人員抵達後，發現現場堆置的廢棄物已全面燃燒，並不斷冒出大量濃煙，立即布設水線持續射水灌救，同時控制火勢延燒範圍。經搶救後，火勢已暫時獲得控制，目前現場剩餘悶燒及濃煙，消防人員仍持續灑水滅火。

警方及相關單位同步到場協助周邊警戒與交通疏導，避免民眾靠近危險區域，以維護安全。

消防局指出，詳細燃燒面積及實際起火原因，仍須待火勢完全撲滅後，由火調人員進一步鑑識調查；另提醒民眾，如行經附近道路，應配合現場交通管制措施，並避免接近濃煙區域，附近居民請關緊門窗，以免影響身體健康及自身安全。