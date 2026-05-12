投放毒餌？苗栗頭份稻田邊疑麻雀、蛇、鼠暴斃 警追下毒者

苗栗縣頭份市山下里中興路附近的稻田邊，下午發現疑似有人投放毒餌，造成許多麻雀死亡，還有蛇類遭遇「間接毒殺」，縣議員陳光軒接獲民眾反映並到場查看，已通報警方及苗栗縣動物保護防疫所，進一步追查投放毒餌的人士。

陳光軒表示，下午4點他接獲民眾陳情，頭份山下里中興路868巷往超越訓犬沿路溝邊有人投放毒餌，已經造成許多麻雀中毒死亡，田邊甚至有疑似被二次毒殺的蛇。山下里田間道路晨昏時間是很多鄉親散步、遛狗的好去處，若稍有不慎讓犬隻誤食毒餌，很有可能引起中毒。

他表示，許多老輩農民往年在稻子結穗時，為防止麻雀、鼠類侵入田裡啄食、啃食稻穀，常會使用這種撒毒餌的方式防止稻作被侵害，現場離他的住家不遠，他趕往現場看見疑似摻毒的碎玉米粒，田裡有死亡的麻雀，還有疑似捕食老鼠、麻雀後中毒死亡的蛇類。

陳光軒表示，現在這種作法涉及動保法已經被禁止，不料還是發生疑似案例，為求謹慎他已通報苗栗縣動防所依動保法處理，並會同警方追查投放毒餌來源，請鄉親遛狗路過時，要特別注意路邊不明食物，勿讓犬隻靠近舔食。

苗栗縣頭份市山下里中興路附近的稻田邊，下午發現疑似有人投放毒餌，造成許多麻雀死亡，還有蛇類遭遇「間接毒殺」，縣議員陳光軒接獲民眾陳情到場查看，已通報警方及苗栗縣動物保護防疫所，進一步追查投放毒餌的人士。圖／陳光軒提供

苗栗縣頭份市山下里中興路附近的稻田邊，下午發現疑似有人投放毒餌，造成許多麻雀死亡，還有蛇類遭遇「間接毒殺」，縣議員陳光軒接獲民眾陳情到場查看，已通報警方及苗栗縣動物保護防疫所，進一步追查投放毒餌的人士。圖／陳光軒提供