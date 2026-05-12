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影／天上送來的績效 吸毒男逆向撞巡邏車奉送喪屍煙彈佐證

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

61歲郁姓男子今天下午疑吸毒後駕車恍神，在基隆逆向撞擊一輛巡邏車，警方盤查發現他持有電子煙主機，並查獲含依托咪酯的「喪屍煙彈」一顆，經唾液毒品快篩試劑檢測，海洛因、安非他命陽性反應，警方訊後依公共危險罪、毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第一分局延平街派出所員警今天下午3時，駕駛巡邏車行經仁一路欲左轉時，突遭一輛小客逆向撞擊，造成巡邏車右側車頭凹陷及保險桿脫落，現場均無人受傷。

延平街派出所長羅祐儒說，郁姓男子因不明原因撞擊巡邏車造成事故，警方盤查過程中，郁男主動交付含有煙彈之電子煙主機1支，並查獲依托咪酯煙彈一顆。經使用唾液毒品快篩試劑施測，檢測結果呈海洛因、安非他命陽性反應，他也坦承吸毒。

警方調監視器畫面顯示，郁姓男子開的車逆向緩慢前進，巡邏車發現已先停下要避開，還有一輛機車也閃開，郁男的車仍直直往前開，跨越雙白線後撞上巡邏車，員警發現郁男撞車後仍一手拿著含有煙彈之電子煙主機，疑邊吸邊開車。

基隆市警察局第一分局分局長温基興表示，毒品唾液快篩上路執法，全力打擊毒駕危害，警方籲請駕駛人務必配合執法，以免遭受重罰，民眾切勿心存僥倖，害人害己。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

天上送來的毒品績效！吸毒男逆向撞巡邏車奉送喪屍煙彈一顆。記者游明煌／翻攝
天上送來的毒品績效！吸毒男逆向撞巡邏車奉送喪屍煙彈一顆。記者游明煌／翻攝

警察 毒品 基隆

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