影／前立委曾蔡美佐攻擊案網路發燒 檢方借提主嫌現勘釐清案情

前立委也是北港朝天宮前董事長曾蔡美佐住家攻擊案，多天來在網路發燒，雲林地檢署檢察官彭彥儒今天借提涉案主嫌之一、朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財到北港現勘釐清案情。針對網路熱傳的各種不同聲音，讓案情更加複雜，人在日本的朝天宮董座蔡咏鍀則低調表示，不予置評。

曾蔡美佐住家本月7日遭數十名白衣人群毆造成包括曾蔡美佐及其兒子曾維斌共6人受傷案，連日來檢警發動3波拘提21人，包括蔡晉財（22歲）等5人被羈押禁見。連日來網路瘋傳許多不同資訊，甚至連警方人員也被牽扯其中，讓案情更顯複雜。

雲林縣警察局今天發布新聞稿澄清被指涉的這名警官，已是多年前的事，且與風紀無關。警方強調，對任何案件均依法究辦、秉公處理，呼籲外界理性看待相關資訊，勿以片段畫面或未經查證內容過度延伸解讀，以免影響辦案及警譽。

為還原案發當天情況釐清案情，雲林地檢署檢察官彭彥儒今天率領專案小組，到北港曾蔡美佐住家，及幾處衝突路口及神轎行經路線等進行勘查，並將調閱沿路監視器密集蒐證，檢方並借提在押的蔡晉財，到其位在北港的一處「會館」，調查事發當天涉嫌打人的群眾行經路線，還原現場查明其犯案動機。

蔡晉財在會館接受檢察官訊問約20分鐘後，被警方押回看守所，走出會館面對記者追問「有沒有教唆打人？」他不發一語，快步走上偵查車離去。

警方調閱當天媽祖神轎行進路線與白衣人如何聚集進行比對。初步認定當天可能因神轎隊伍的路線問題，引發爭端進而爆發群毆事件。至於何人糾眾及相關動機，檢警將再進一步追查。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，今天現勘主要是為全面比對現場地形、動線及相關監視器畫面，也同步檢視警方接獲報案後的處置流程及勤務作為，以釐清案發經過，務求完整還原真相。

曾蔡美佐今天則已出院在家休養，她躺在床上受訪時，除感謝各界關心，強調事情發生除了自己承受，但總要有個終點，只希望司法單位還給一個公平正義。

對於兩天來網路各方傳出不同的聲音，甚至延伸到政治角力，面對各方強大聲浪，人在日本的蔡咏鍀僅低調表示「不予置評，尊重他人言論自由」。

檢察官今天下午會同警方回到案發現場，並調閱週邊路口各監視器，釐清案情。記者蔡維斌／攝影

涉嫌前立委曾蔡美佐住家群毆攻擊案主嫌的蔡晉財（戴安全帽者）今天下午被檢察官借提，回到北港其會館進行會勘，以釐清案發當時的情況。記者蔡維斌／攝影

雲林檢警並到蔡晉財位在北港的「會館」調查事發當時情況。記者蔡維斌／攝影

前立委曾蔡美佐今天已回家休養，受訪時只希望司法能給予公平正義。記者蔡維斌／攝影