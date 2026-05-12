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前立委曾蔡美佐遭圍毆 檢提解雲縣副議長之子現場勘查

中央社／ 雲林縣12日電

<a href='/search/tagging/2/北港朝天宮' rel='北港朝天宮' data-rel='/2/105158' class='tag'><strong>北港朝天宮</strong></a>董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財被裁定羈押送上囚車前，其母親黃美蘭淚流滿面向兒子喊出「加油」，蔡晉財則面無表情走上車。聯合報記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財被裁定羈押送上囚車前，其母親黃美蘭淚流滿面向兒子喊出「加油」，蔡晉財則面無表情走上車。聯合報記者蔡維斌／翻攝

曾任立委的前北港朝天宮董事長曾蔡美佐日前於住家遭毆打，雲林地檢署聲押涉案的雲林縣副議長蔡咏鍀兒子蔡晉財獲准。檢察官今天勘查衝突現場，提解蔡晉財到平日聚會所勘查。

曾蔡美佐7日遭數十名白衣男子闖入住家毆打，檢方指揮專案小組執行3波拘提，共帶回21人，陸續向法院聲押蔡晉財（22歲）等5人獲准。

為還原案發現場情況，並釐清雲林縣警察局北港分局受理及處置經過，雲林地檢署檢察官彭彥儒今天指揮專案小組前往曾蔡美佐住處、衝突發生路口及神轎行經路線等地，最後赴蔡晉財平日聚會所，進行地毯式現場勘查及蒐證作業。

同時，檢方提訊蔡晉財到聚會場所，還原當日案發經過。面對記者詢問，蔡晉財不語，快步走上偵查車。

檢方表示，此次勘查除全面比對現場地形、動線及相關監視器畫面，也同步檢視警方接獲報案後的處置流程及勤務作為，以釐清案發經過，務求完整還原真相。

曾蔡美佐目前出院在家休養，她只要求司法單位還她一個公平正義。

另方面，民進黨前立委蘇治芬在臉書（Facebook）發文向蔡咏鍀喊話，「你的兒子在媽祖的生日烙一堆人去毆打一位80歲的老人家，你們夫妻倆有沒有去探望被打的老人家呢？」、「望你好好捫心自問，自我反思，辭或不辭（朝天宮董事長）都需要勇氣」。

針對蘇治芬發文，蔡咏鍀接受中央社記者電訪時說，不予置評，尊重他人言論自由。

北港朝天宮 立委 蘇治芬

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