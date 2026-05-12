鹿港廢棄工廠大火第3天仍悶燒 消防員頂著高溫與濃煙持續奮戰

彰化縣鹿港鎮崙尾巷附近的一家廢棄物工廠，本月10上午發生大火，雖然火勢已經撲烕，到今天已進入第3天，內部仍是悶燒，對居住下風的民眾更是煎熬，擔心危害心身體健康，彰化縣消防局人員今天依然守在火場，頂著高溫與濃煙持續奮戰。

彰化縣消防局表示，目前搶救行動已進入關鍵的「殘火處理」階段，消防同仁與支援單位採取輪班制，繼續噴水降溫，以預防復燃，並力求在最短時間內恢復地方環境品質；後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失。

消防局指出，由於現場廢棄物堆積如山，內部極易產生「悶燒」現象，增加滅火難度。為徹底根除火源並避免復燃，現場指揮官已派遣重型機具將廢棄物逐一翻開，由消防弟兄配合水線及「救災機器人」進行深度灌救。消防局強調，每一寸土地與雜物都必須確保降溫至安全值後，方能宣告完全熄滅。

彰化縣環保局表示，依現場風向為北北東風，受影響範圍主要為鹿港鎮、福興鄉及埔鹽鄉等下風區域，環保局已加強監測及應變作為，期盼儘早還給鹿港清新的空氣。

消防局呼籲位於下風處的鄉親，應緊閉門窗，減少戶外濃煙進入室內，如需外出務必佩戴口罩做好個人防護，並避免在戶外進行劇烈體育活動，維護身體健康。

彰化縣鹿港鎮崙尾巷附近的一家廢棄物工廠，本月10上午發生大火，到今天已進入第3天，內部仍是悶燒，消防局人員今天依然守在火場，頂著高溫與濃煙持續奮戰。圖／消防局提供

彰化縣鹿港鎮崙尾巷附近的一家廢棄物工廠，本月10上午發生大火，到今天已進入第3天，內部仍是悶燒，消防局人員今天依然守在火場，頂著高溫與濃煙持續奮戰。圖／消防局提供