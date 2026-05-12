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文化男大生捨身救溺水翁反失聯 胞姊眼眶泛淚下跪求好消息

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

文化大學24歲李姓男子今天清晨跟友人一起跑完5K，在大稻埕碼頭休息時遇到9旬張姓老翁涉水溺斃，李「見義勇為」跨越欄杆跳水救人，一度游泳接觸到老翁，孰料不到20秒雙雙消失水面，老翁經救起，無生命跡象送醫亡，李男至今下落不明。北市消防局指出，救溺五步為「叫、叫、伸、拋、划」，民眾應大聲呼叫請求支援，切勿自行冒然下水施救。

救援行動至今已經接近12個小時，李男的胞姊仍在現場守候等待好消息，期間除了緊緊抓的胞弟的衣物，更在落水地點下跪，眼眶泛紅，畫面相當悲傷。

消防局指出，「叫、叫、伸、拋、划」為：大聲呼救；呼叫119、118；利用延伸物，如竹竿、樹枝等；拋送漂浮物，如球、繩、瓶；利用大型浮具划過去，如船、救生圈、浮木、救生浮標等。

消防局說，若發現有人溺水，應大聲呼叫請求支援，並打119，切勿自行冒然下水施救，並察看周圍是否有救生繩、救生圈等具有浮力之物品，作為岸上施救的救生器材。

記者現場觀察，事發地點設有紅底白字警告標語，寫著「維修及防汛救難通道，非屬公務及救災人車請勿進入」，另外，在岸邊設有一個救生圈，根據顏色看起來狀況極新。

台北市消防局第四救災救護大隊大同中隊長王宗信受訪說，事發地點是大稻埕救難碼頭，該處上游在新北市山區，所幸今天沒有下雨，水量流速算穩定，若要漂流到海邊要一直到關渡，還有一段距離，會把握漲潮、退潮時候派遣橡皮艇救援、無人機勘查，退潮時可以有更多的河岸能見度，沙洲範圍面積會變大，可看到可能的擱淺狀況。

王宗信說，大稻埕碼頭雖然沒有暗流，但能見度不好，水下的狀況不像海邊，不知道會有什麼東西沉積，沒辦法潛水救人，若派員潛水反而讓潛水員有安全疑慮。

王宗信強調，若要溺水救人，最好的方式就是帶著救生圈游過去，把救生圈給溺者，因為如果溺者還有意思能力，不管是什麼東西靠近，一定會抓著東西不放，「本能都會抓住」，所以若要靠近溺者都要先評估好狀況再去接觸，但先打119救援才是最正確。

北市消防局指出，救溺五步為「叫、叫、伸、拋、划」，民眾應大聲呼叫請求支援，切勿自行冒然下水施救。圖／北市消防局提供
北市消防局指出，救溺五步為「叫、叫、伸、拋、划」，民眾應大聲呼叫請求支援，切勿自行冒然下水施救。圖／北市消防局提供

記者現場觀察，岸邊設有一個救生圈，根據顏色看起來狀況極新。記者翁至成／攝影
記者現場觀察，岸邊設有一個救生圈，根據顏色看起來狀況極新。記者翁至成／攝影

北市消防局出動橡皮艇查看河道是否有失聯李姓男子蹤跡。記者翁至成／攝影
北市消防局出動橡皮艇查看河道是否有失聯李姓男子蹤跡。記者翁至成／攝影

事發地點設有紅底白字警告標語，寫著「維修及防汛救難通道，非屬公務及救災人車請勿進入」，李男胞姊（白衣）在現場等候好消息。記者翁至成／攝影
事發地點設有紅底白字警告標語，寫著「維修及防汛救難通道，非屬公務及救災人車請勿進入」，李男胞姊（白衣）在現場等候好消息。記者翁至成／攝影

記者現場觀察，岸邊設有一個救生圈，根據顏色看起來狀況極新。記者翁至成／攝影
記者現場觀察，岸邊設有一個救生圈，根據顏色看起來狀況極新。記者翁至成／攝影

救援行動至今已經接近12個小時，李男的胞姊仍在等待好消息，在落水地點下跪，畫面相當哀戚。記者翁至成／翻攝
救援行動至今已經接近12個小時，李男的胞姊仍在等待好消息，在落水地點下跪，畫面相當哀戚。記者翁至成／翻攝

北市消防局出動無人機查看河道是否有失聯李姓男子蹤跡。記者翁至成／攝影
北市消防局出動無人機查看河道是否有失聯李姓男子蹤跡。記者翁至成／攝影

北市消防局出動橡皮艇查看河道是否有失聯李姓男子蹤跡，李男胞姊（左一）在現場等候好消息。記者翁至成／攝影
北市消防局出動橡皮艇查看河道是否有失聯李姓男子蹤跡，李男胞姊（左一）在現場等候好消息。記者翁至成／攝影

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