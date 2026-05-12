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走過80年！全國首創更生保護文物展今登場 見證助人復歸溫柔力量

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣更生保護會今天在台中市北屯區台灣民俗文物館，舉辦「更生保護文物展—溫柔的更生保護軌跡」開幕式，為全國首創以更生保護為主題的文物展，現場透過透過珍貴老照片、歷史文物與互動展示，呈現更生保護制度的發展歷程與溫柔力量。

台灣更生保護會表示，展覽精心規畫四大展區「懷舊」、「高光時刻」、「豐碩果實」、「共融」，呈現看見初心，凝聚核心價值，見證改變，以及讓溫柔延續等主題，希望藉由歷史與生命故事交織，引領民眾理解，更生保護是由社會共同編織的支持網絡。

最高檢察署代理總長徐錫祥致詞表示，感謝更保人員在艱苦環境中默默耕耘，給予更生人技藝訓練與家庭支持，也強調此次展覽兼具保存歷史，與教育大眾的雙重意義。

台灣更生保護會董事長張斗輝指出，更保工作歷經80年，更生人復歸社會的關鍵在於「安定住居、穩定就業、家庭修復及社會接納」，期盼以專業服務幫更生朋友撕除標籤、消除社會偏見，並強調更保與觀護業務緊密結合，將能有效降低再犯率。

今天活動當日，同步發表中、英文版「台灣更生保護會史實紀要80週年紀念」，完整呈現近10年政策發展。現場也舉辦「更生職人市集」與專題講座，展示更生人的自立品牌，更生保護會期盼，大眾能從產品與故事中，看見他們翻轉生命的努力，進而促進社會理解與接納，共同成為推動社會共融的重要力量。

台灣更生保護會董事長張斗輝。圖／財團法人台灣更生保護會提供
台灣更生保護會董事長張斗輝。圖／財團法人台灣更生保護會提供

更生保護文物展今在台中北屯台灣民俗文物館開展。圖／財團法人台灣更生保護會提供
更生保護文物展今在台中北屯台灣民俗文物館開展。圖／財團法人台灣更生保護會提供

最高檢代理檢察總長徐錫祥。圖／財團法人台灣更生保護會提供
最高檢代理檢察總長徐錫祥。圖／財團法人台灣更生保護會提供

文物 更生人

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