新北男騎士跨雙黃線切對向 詭異偏路旁撞水泥護欄慘死畫面曝光

新北市板橋區今天發生死亡車禍。70歲陳男中午12時許騎機車行經板橋區環河西路五段時，從路邊違規跨越雙黃線至對向車道，隨後不明原因自撞水泥護欄倒地。消防人員到場發現陳男已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。車禍原因仍待調查釐清。

板橋警分局今天中午12時許接獲報案，板橋區環河西路五段027236燈桿前發生車禍事故。警員及救護人員到場，發現陳姓騎士自撞路邊水泥護欄，倒臥路旁已無生命跡象，經救護車緊急送往亞東醫院急救後，仍因傷重於下午1時宣告不治。

警方調閱監視器發現，陳男當時從環河西路五段路邊跨越雙黃線至對向車道後，往土城方向直行，不料陳男不明原因越騎越偏，最後直接撞上路旁水泥護欄倒地。警方目前已報請檢察官相驗，以釐清確切車禍原因。