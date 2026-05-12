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與妻吵架離家…澳洲籍台灣女婿帶薩克斯風爬山 困峭壁下不來
澳洲籍男子馬修與妻子結婚後定居台東縣東河鄉，4天前疑與妻子口角之後離家，獨自帶著心愛的薩克斯風去爬山。因多日未返家，家人昨日著急通報協尋，救難人員今早透過空拍機發現，馬修受困在海岸山脈一處懸崖凹洞處無法下山，正設法徒步前往救援中。
年約50歲的馬修4天前攜帶食物及薩克斯風離家，今天上午10時多，救難人員先在部落後山發現他的機車，隨後透過空拍機從空中搜尋，終於在海岸山脈一處懸崖峭壁發現他的蹤跡。
透過空拍機鏡頭發現，馬修受困在一處峭壁凹洞內，他發現空拍機在空中偵察，還對著機器揮手致意，甚至吹奏薩克斯風解悶。救難人員初步研判，馬修可能攀爬上去之後發現無法自行下山，受困位置難抵達。
救難人員說，馬修受困處附近林木密集，直升機吊掛有困難，若徒步前往約需要一至兩天時間，救援難度很高。
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