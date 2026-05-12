台中新社宮廟進香口角打架有人受傷 警方查獲4人到案

台中市新社區一處宮廟日前進香活動，傳出陣頭與廟方管委會人員生口角，二名管委會人員被打，其中一人受傷，家屬提告，東勢警分局已鎖定4名嫌犯陸續查緝到案，警詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

東勢警分局表示，本月6日晚上6時45分獲報，新社區一處宮廟發生打架事件，立即啟動快打部隊，派遣員警到達現場，發現廖姓及曾姓男子受傷，相關犯嫌已逃離現場。

調查為該宮廟辦進香遶境活動，活動最後神像要進廟，該宮廟管委會委員與陣頭團員口角，進而打架，廖姓男子被打傷送到醫院。

案發後警方立即組成專案小組，調閱現場相關監視器，鎖定江、彭、邱、易姓等4人，4人已查緝到案，全案已依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移請台中地檢署偵辦，後續將持續擴大偵辦。

警方呼籲，民眾參與宗教及廟會活動時，應保持理性與自制，如遇糾紛應循合法途徑處理，切勿以暴力方式解決問題。警方對聚眾滋事、暴力鬥毆等違法行為，絕對依法嚴辦，絕不寬貸，維護社會秩序與民眾安全。