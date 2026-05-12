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文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救
台北市大稻埕碼頭今清晨發生落水意外，24歲李姓大學生為救落水的9旬老翁目前仍下落不明，搜救持續進行。北市長蔣萬安今天也親自聯絡新北市長侯友宜，雙北救援團隊共同投入、全力搜救。
大稻埕碼頭今天清晨發生落水意外，9旬張姓老翁晨運時疑不慎落水，24歲李姓文化大學學生聽聞呼救後跳水救人，未料兩人雙雙失聯。警、消獲報出動橡皮艇搜救，稍早上午9時15分尋獲張翁，但已失去生命跡象，送醫搶救，至於下水救人的李男，目前仍下落不明，搜救持續進行。
蔣萬安今天在得知的第一時間，就指示消防局與相關局處全力搜救，北市現派出消防車3輛、救護車2輛、快艇2艘、無人機1台，警消7人、義消5人共12人全力搜救，並持續擴大搜救量能與範圍。
蔣萬安也親自聯絡新北市長侯友宜，表示雙北救援團隊共同投入、全力搜救。
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