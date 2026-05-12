6間蝦皮購物智取店遭竊102萬 兩男拿砂輪機暴力切割繳費機

林姓、楊姓男子利用蝦皮購物智取店無人顧店特性，深夜以砂輪機切割繳費機竊取現金，在桃園市3間、新竹縣2間、桃園市1間店犯案6件，偷走102萬元。刑事局拘提兩人依竊盜罪移送，未查獲贓款，懷疑用於購買毒品，檢方均聲押獲准。

警方調查，48歲林姓、48歲楊姓男子住桃園，均曾被查獲竊盜及施用毒品，兩人深夜在桃園、新北、竹縣偷機車騎至較偏僻的蝦皮智取店，林進入店內用砂輪機、鐵撬破壞繳費機，竊取紙鈔、硬幣裝進工具袋，楊在旁把風。

蝦皮設有保全連線，但兩人行竊過程僅5分鐘，趕在員警到場前騎車逃離，將機車棄置路旁，搭計程車各自返家。

今年3月19至27日，林、楊先後在竹縣長北店、桃園中原店、新北永智店、竹縣湖口中山店、桃園高鐵北店、桃園環中東店各行竊1件，共得手102萬元，另竊取4輛機車。

蝦皮分別報案，因跨縣市多間店遭竊，刑事局偵四大隊第一隊展開調查，經調閱監視器，發現兩人作案時戴安全帽、犯後更換全身服裝躲避查緝，3月28日林帶女友至新北某汽車旅館被拘提，楊在桃園住處被拘提。

林、楊稱因缺錢犯案，不清楚得手金額，用於生活開銷已花光。警方懷疑兩人以贓款買毒，查扣砂輪機、鐵撬、機車萬能鑰匙等作案工具，詢後移送。

林姓、楊姓男子赴6家蝦皮購物智取店，以砂輪機切割繳費機竊取現金102萬元，刑事局拘提兩人移送。記者李奕昕／翻攝