才剛跑完5K…文大生跳河救人失聯 同學趕赴現場：他平常就見義勇為

文化大學24歲李姓男大生今天跟郭姓友人一起跑步訓練，結束在大稻埕碼頭休息，清晨5點多聽到9旬老翁溺水，李男見義勇為直接跳水救人，孰料跟老翁一起消失水面，消防隊獲報，早上9點多在淡水河、忠孝橋下附近找到老翁，李男仍下落不明。郭男受訪說，李男生前想考救生員證照，當時有問他OK嗎？他說他可以就下水了。

郭男受訪說，他們是過去上班認識的朋友，李男知道他的作息、上班時間是晚上6點到凌晨2點，今天清晨大概2點半的時候，李男問他要不要一起吃宵夜，於是他們先去吃宵夜，吃完後稍微聊了一下天。

郭男說，期間李男說他的健身課表還有5公里還沒跑完，問要不要一起跑，於是就一起往北跑，跑完後在碼頭旁邊休息。

郭男說，當時聽到附近溺水狀況，一起上前查看，在岸邊看到老翁的頭和帽子在水面上，雖然沒有一起游過泳，但知道李男是校隊出身，平常就有運動的習慣，也聽過他說過要去考救生員證照，下水救人前有問他OK嗎？他說可以就下水了，隨後就沒有在水面看到2人。

另名跟李男相識的男同學，聞訊也前來事發地查看祈禱，他受訪回想說，李男就是一個活潑開朗、一身大肌肉的人，平常就會見義勇為，都跟大家玩在一起，一起做重量訓練、一起運動。

但他話鋒一轉，對於跳水救人舉動，他不解稱，碼頭河道下面泥沼很多，怎麼會讓一個人跳下去，應該是要丟救生圈、讓溺水的人有東西撿，不是嗎？

據了解，李男是文化大學學生，也是校內橄欖球隊成員，曾在2022年的學校路跑賽事中拿下3公里組冠軍，但因延畢關係，目前已不在球隊。

李姓男大生今天跟郭姓友人一起跑步訓練，結束在大稻埕碼頭休息，清晨5點多聽到9旬老翁溺水，見義勇為直接跳水救人，孰料跟老翁一起消失在水面，李男胞姊（白衣）在現場等候好消息。記者翁至成／攝影

北市消防局持續派員和橡皮艇在碼頭上、下游找尋。記者翁至成／攝影