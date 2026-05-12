影／苗栗勘災隊伍翻車…衝落4公尺深溪谷 4人受傷送醫

苗栗縣政府農業處人員及工程顧問公司人員上午前往造橋鄉會勘4月豪雨災情修復工程，上午11點多返程途中，前方第一輛車在掉頭時不慎衝落約4公尺深的河谷，車上2名縣府人員及2名顧問公司人員共4人受傷，由消防人員救起後送醫，車禍原因待調查釐清。

苗栗縣消防局指出，上午11點41分接獲通報，造橋鄉大龍村二寮坑路段發生車輛翻落溪谷意外，派遣造橋、三灣、頭屋及頭份分隊人員趕往救援，現場一輛自小客車翻覆掉入約4公尺深河谷，無人受困，傷者共4人，其中2名男性、2名女性，經器材車吊掛上岸，傷者2人輕傷、2人手部疑似脫臼，全數送往苗栗市大千綜合醫院治療，4名傷者年齡從21歲到42歲不等。

造橋鄉長徐連斌在接獲通報後立即趕到現場。他表示，當時會勘隊伍分乘3輛車前往勘災，回程途中第一輛車要掉頭，可能路況不熟且道路狹窄發生意外，後方車輛人員見狀立即通報救援，受傷人員都是苗栗人，因此送往離家較近的大千醫院治療。

苗栗縣政府農業處及工程顧問公司人員上午前往造橋鄉會勘4月豪雨災情修復工程，上午11點多返程途中，前方第一輛車在掉頭時不慎衝落約4公尺深的河谷，車上2名縣府人員及2名顧問公司人員共4人受傷送醫。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣政府農業處及工程顧問公司人員上午前往造橋鄉會勘4月豪雨災情修復工程，上午11點多返程途中，前方第一輛車在掉頭時不慎衝落約4公尺深的河谷，車上2名縣府人員及2名顧問公司人員共4人受傷送醫。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣政府農業處及工程顧問公司人員上午前往造橋鄉會勘4月豪雨災情修復工程，上午11點多返程途中，前方第一輛車在掉頭時不慎衝落約4公尺深的河谷，車上2名縣府人員及2名顧問公司人員共4人受傷送醫。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣政府農業處及工程顧問公司人員上午前往造橋鄉會勘4月豪雨災情修復工程，上午11點多返程途中，前方第一輛車在掉頭時不慎衝落約4公尺深的河谷，車上2名縣府人員及2名顧問公司人員共4人受傷送醫。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣政府農業處及工程顧問公司人員上午前往造橋鄉會勘4月豪雨災情修復工程，上午11點多返程途中，前方第一輛車在掉頭時不慎衝落約4公尺深的河谷，車上2名縣府人員及2名顧問公司人員共4人受傷送醫。圖／苗栗消防局提供