影／台南東區壽司店火警冒濃煙...店家持滅火器搶救 消防趕往撲滅火勢

台南市消防局今天下2時2分接獲報案，東區裕農路621巷一間壽司店廚房傳出火警，立即出動12車18人，所幸當時是打烊休息時間，店內並無客人；38歲張姓負責人先自行用滅火器自撲，消防人員到場後再將火勢撲滅，張沒有燒燙傷，但有吸入滅火器乾粉，意識清醒送醫。

消防局指出，到場後店內冒出濃煙，店家師傅已跑到戶外，張姓負責人則持滅火器緊急滅火；經確認火勢位置在廚房，消防人員進入將火勢撲滅，並將張帶出，送醫檢查，無其他人受傷。由於屋內有財損，需進行火調，後續詳細起火原因將由火調人員調查釐清。

台南市消防局今天下2時2分接獲報案，東區裕農路621巷一間壽司店廚房傳出火警，立即出動12車18人趕往救援。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局今天下2時2分接獲報案，東區裕農路621巷一間壽司店廚房傳出火警，立即出動12車18人趕往救援。記者袁志豪／翻攝

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