日本布袋戲迷買到仿冒「青陽子」戲偶及武器 警方逮捕嫌犯

霹靂布袋戲是台灣重要的文化，但竟有不肖人士以山寨貨欺騙外國戲迷，影響台灣形象。1名日本籍戲迷4月在臉書花了6萬8000元買了「青陽子」戲偶與武器，後來發現竟是仿冒品，憤而報警，屏東恆春警方獲報後7日前往台南高鐵站逮捕嫌犯。

警方表示，該名日籍收藏家是「青陽子」忠實粉絲，4月初在臉書社群平台看到賣家販售正版限量戲偶及神兵利器「神鋒滅龍刀」，特地飛到台灣與賣家面交，花了6萬8000元買下戲偶及武器。

沒想到他返國後才發現戲偶與武器竟是未經授權的仿冒品，氣得向台灣警方及霹靂公司報案。恆春警分局獲報後，認為此案不僅侵害智慧財產權，更嚴重損害台灣的國際形象，立即成立專案小組展開調查，並指導被害人與賣家周旋。

賣家及買家約定5月7日在台南高鐵站面交退款，當嫌犯現身員警即一擁而上將他制伏，並查扣相關證物。警方調查，嫌犯涉嫌利用網路平台刊登商品照片，以「正版收藏」、「公司貨」等字眼吸引買家，實際交付的卻是未經授權的仿製品。警方訊後依違反著作權法及詐欺罪嫌移送偵辦，並持續向上追查仿冒品製造來源及銷售通路。

警方查扣仿冒布袋戲偶「青陽子」。圖／警方提供

屏東恆春警方7日前往台南高鐵站逮捕嫌犯，查扣相關證物。圖／警方提供