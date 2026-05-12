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比熊犬中壢車陣逆向狂奔！警鳴笛狂追 助毛孩與飼主團圓

桃園電子報／ 桃園電子報

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中壢分局員警不到半小時時間即尋獲犬隻，讓比熊犬平安回到飼主的懷抱。圖：讀者提供

桃園市中壢區環中東路二段與龍岡路三段一帶日前有一隻白色比熊犬於車陣中逆向狂奔，適逢下班交通尖峰時段，現場車流量大、車速快，情況相當危急，中壢警分局員警巡邏經過見狀，立即鳴笛示警並沿途尾隨守護。後續比熊犬鑽入巷弄，員警便下車徒步奔跑找尋，不到半小時時間即尋獲犬隻。根據警方了解，飼主準備從寵物美容店接回愛犬時，店家未將牽繩繫妥，才導致狗狗突然暴衝，所幸最後平安回到飼主的懷抱，沒有受傷。

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狗狗受到驚嚇後突然衝出店外，沿著環中東路二段及龍岡路三段一路狂奔。圖：讀者提供

龍興派出所說明，56歲陳姓婦人與丈夫於日前傍晚17時20分許，前往中壢區環中東路二段寵物美容店接回愛犬，不料店家一時未將牽繩繫妥，狗狗受到驚嚇後突然衝出店外，沿著環中東路二段及龍岡路三段一路狂奔，讓飼主當場嚇壞。警員鄧敬豪發現犬隻在馬路上亂竄，立即開啟警示燈及鳴笛提醒用路人注意，並一路尾隨守護犬隻安全，後續見狗狗鑽入巷弄內，鄧敬豪隨即下車徒步奔跑追尋，同時沿途詢問附近民眾是否看見該隻白色比熊犬蹤影。經警方逐步比對與搜尋，終於在不到半小時內順利尋獲狗狗，並平安交還飼主及寵物美容店。飼主見到失而復得的愛犬後，頻頻向警方表達感謝，直呼「真的差點嚇死！」，也感謝警方在車流中一路守護毛孩安全，讓愛犬平安回家。

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中壢警方開啟警示燈及鳴笛提醒用路人注意，並一路尾隨守護犬隻安全。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，民眾攜帶寵物外出時，應妥善繫妥牽繩或使用寵物提籠，避免犬隻因受驚嚇突然暴衝，尤其在車流量大的道路上相當危險，警方也將持續秉持同理心，積極協助民眾排除各類危難情事。

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中壢分局員警在不到半小時內順利尋獲犬隻。圖：讀者提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：比熊犬中壢車陣逆向狂奔！警鳴笛狂追 助毛孩與飼主團圓

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