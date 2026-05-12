影／高雄男偷機車搶菲籍女 害2女摔車7小時後落網

高雄市大寮區昨晚間發生搶奪案，40歲何姓男子涉嫌偷機車，尾隨2名菲律賓籍女子，並導致其中1人摔車受傷。警方成立專案小組，7小時後逮捕何男，依搶奪、竊盜等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，何姓男子昨晚10時許先在高雄市大寮區進學路，趁民眾進入商店沒將機車熄火，涉嫌偷走機車後，在周廣街一帶尾隨共乘機車的2名菲籍女子。

何男一路跟隨2人返到宿舍，趁菲籍女子停車，突然出手涉嫌搶奪後座女子背包，內有1300多元逃逸，造成2女連人帶車摔倒，其中1人受傷。

林園警分局獲報後，認為竊車與搶奪案件具關聯性，立即成立專案小組，擴大調閱監視器追查，發現何男犯案後一路往仁武區逃逸，懷疑又另尋目標。

林園、仁武2警分局共同查緝，今天清晨5時30分許，在仁武區鳳仁路發現何男，立即擁上逮捕他，依搶奪、竊盜等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

何姓男子涉嫌偷機車搶菲籍女子，7小時後落網。記者林保光／翻攝