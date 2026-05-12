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文大生「無猶豫」掏口袋物品給同學 跳水救翁一度接觸20秒後沉沒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大稻埕碼頭今天清晨發生落水意外，93歲張姓老翁自行走入大稻埕救難碼頭，涉水後近乎滅頂，在附近跑步訓練結束的24歲李姓男大生見狀上前救人，孰料雙雙失聯，消防局出動橡皮艇搜救，在忠孝橋附近尋獲張翁但無生命跡象送醫不治，男大生至今下落不明，轄區消防中隊長受訪指出，今天下午1點多會退潮，將把握時機擴大搜索，若仍找尋未果，行動將持續3天。

台北市消防局今天清晨5時20分獲報，大稻埕救難碼頭有人跳河，現場有2名溺者，消防隊出動多艘橡皮艇救人，早上9時15分在忠孝橋附近找到張翁，沒有生命跡象送醫，不幸仍不治。

由於現場還有另一名奮勇跳水救人的男大生，消防隊持續派遣橡皮艇、出動無人機在碼頭上下游處進行搜索，並觀察沙洲旁是否有相關擱淺狀況。

警方調查，李姓男大生今天跟另名男同學在大稻埕河堤跑步訓練結束後，在碼頭附近休息，由於張翁落水，民眾立刻大聲呼叫，附近不少人都上前查看，李男趨前發現「還看得到老翁的頭」，把口袋裡的東西掏出後交給男同學，沒有猶豫就跨越欄杆跳水救人。

根據監視器畫面，事發經過5分鐘不到，張翁當時緩步走下救難碼頭，期間還彎腰穿越鐵欄杆縫隙後繼續往下涉水，張翁約在5時16分落水，5時20分左右李男就跳水並觸碰到老翁，當時李男的同學還試圖拋救生圈，無奈因長度不夠未果，20秒後兩人便消失在水面。

據了解，李男是文化大學學生，也是校內橄欖球隊成員，曾在2022年的學校路跑賽事中拿下3公里組冠軍，臉書上也曾上傳他燦爛笑容；事發後李男的家屬都趕到現場關心消防隊的搜救狀況，而李男的女朋友的父親也到場關心，氣氛凝重。

至於張翁家屬，警方通知後相當震驚，家屬表示，父親近日生活作息正常，無異狀，今天清晨發現人不在家一度四處尋找，未料不久後即接獲警方通知噩耗。

北市大稻埕碼頭今天發生落水意外，93歲張姓老翁自行走入大稻埕救難碼頭，涉水後近乎滅頂，在附近跑步訓練結束的24歲李姓男大生見狀上前救人，孰料雙雙失聯。記者翁至成／攝影
北市大稻埕碼頭今天發生落水意外，93歲張姓老翁自行走入大稻埕救難碼頭，涉水後近乎滅頂，在附近跑步訓練結束的24歲李姓男大生見狀上前救人，孰料雙雙失聯。記者翁至成／攝影

轄區消防中隊長向李男的姊姊（白衣者）說明消防隊的搜救狀況，而李男的女朋友的父親（藍衣者）也到場關心。記者翁至成／攝影
轄區消防中隊長向李男的姊姊（白衣者）說明消防隊的搜救狀況，而李男的女朋友的父親（藍衣者）也到場關心。記者翁至成／攝影

北市大稻埕碼頭今天發生落水意外，93歲張姓老翁自行走入大稻埕救難碼頭，涉水後近乎滅頂，在附近跑步訓練結束的24歲李姓男大生見狀上前救人，孰料雙雙失聯。記者翁至成／攝影
北市大稻埕碼頭今天發生落水意外，93歲張姓老翁自行走入大稻埕救難碼頭，涉水後近乎滅頂，在附近跑步訓練結束的24歲李姓男大生見狀上前救人，孰料雙雙失聯。記者翁至成／攝影

李男是文化大學學生，也是校內橄欖球隊成員，曾在2022年的學校路跑賽事中拿下3公里組冠軍，臉書上也曾上傳他燦爛笑容。記者翁至成／翻攝
李男是文化大學學生，也是校內橄欖球隊成員，曾在2022年的學校路跑賽事中拿下3公里組冠軍，臉書上也曾上傳他燦爛笑容。記者翁至成／翻攝

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