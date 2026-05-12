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高雄男拒檢撞傷警逃逸 6小時後落網說出撞警原因

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警前鎮分局瑞隆派出所警員5月10日攔檢機車騎士，但騎士拒檢衝撞黃姓警員後逃逸，造成黃手腳擦挫傷送醫。警方昨天凌晨逮捕撞警隊的36歲陳姓男子，依妨害公務、肇事逃逸及傷害等罪嫌移送法辦，並對他開出最高可罰8萬400元的罰單

警方指出，5月10日晚間6時40分許，黃姓警員巡邏經過高雄市前鎮區忠誠路與瑞田街口，發現陳男騎機車違規紅燈左轉，準備上前攔查，不料陳男見警後突然迴轉加速逃逸。員警考量用路人安全，一度停止追緝，改採逕行舉發。

黃姓警員後來要返回派出所程途中，在前鎮區瑞賢街再度遇見陳男騎車迎面而來，立即示意攔查，陳男拒不配合，直接衝撞警用機車，導致黃姓警員當場人車倒地，左前臂及右膝擦挫傷。陳男擦撞路旁停放機車後逃逸。黃經送醫治療後已無大礙。

案發後，前鎮警分局接獲熱心民眾提供陳男的機車資訊，隨即成立專案小組追查，調閱大量監視器後，昨天凌晨零時許，在苓雅區國軍英雄館對面，查獲陳男到案。

警方調查，陳男坦承犯行，供稱因無照駕駛害怕遭警方取締，才會拒檢逃逸。全案訊後依妨害公務、肇事逃逸及傷害等罪嫌移送法辦。警方並對開出闖紅燈、無照駕駛、拒絕稽查取締及肇事致人受傷逃逸等罰單，最高可裁罰8萬400元，並移置保管車輛及扣繳牌照。

高雄警員攔查違規機車騎士，騎士撞警逃逸，6小時後被捕。記者林保光／翻攝
高雄警員攔查違規機車騎士，騎士撞警逃逸，6小時後被捕。記者林保光／翻攝

高雄前鎮警分局黃姓警員遭撞受傷。記者林保光／翻攝
高雄前鎮警分局黃姓警員遭撞受傷。記者林保光／翻攝

高雄警員攔查違規機車騎士，騎士撞警逃逸，6小時後被捕。記者林保光／翻攝
高雄警員攔查違規機車騎士，騎士撞警逃逸，6小時後被捕。記者林保光／翻攝

罰單 高雄 高雄市

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