國1彰化路段4貨車追撞 白蠟瀉地1駕駛送醫不治

國道1號南下197.8公里路段，今天上午10時6分許，發生4輛貨車追撞事故，1人受傷受困，並造成貨車載送的白蠟洩漏，其中43歲周姓駕駛送醫不治。

彰化縣消防局接獲報案指出，國道1號南下198公里路段，發生2輛小貨車、1輛貨櫃車及1輛大貨車追撞事故，車輛受擠壓，還有一名小貨車駕駛受困車內，現場並有白色液體洩漏滿地。

消防車2輛、救護車1輛、消防人員6人前往搶救，發現追撞的4輛貨車中，藍色小貨車的43歲周姓駕駛人受困車內，經消防人員協助脫困後，發現雙腿開放性骨折，由於傷勢嚴重，現場沒有呼吸心跳，送往秀傳醫院急救，仍傷重不治。至於另3輛貨車駕駛，均未受傷拒絕送醫。

國道警察第三大隊調查，當時，43歲的周姓駕駛人駕駛載送白蠟的小貨車行駛輔助車道，因未注意車前狀況，分別碰撞由洪姓男子駕駛的大貨車、莊男駕駛的小貨車及廖男駕駛營大貨車而肇事；現場於11時31分排除，恢復全線通車。現場除死亡的周姓男子酒測值待測外，其餘各駕駛人酒測值均為0。

警方呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

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國道1號南下197.8公里路段，今天上午10時6分許，發生4輛貨車追撞事故，1人受傷受困，並造成貨車載送的白蠟洩漏，其中43歲周姓駕駛送醫不治。圖／消防局提供

國道1號南下197.8公里路段，今天上午10時6分許，發生4輛貨車追撞事故，1人受傷受困，並造成貨車載送的白蠟洩漏，其中43歲周姓駕駛送醫不治。圖／消防局提供

國道1號南下197.8公里路段，今天上午10時6分許，發生4輛貨車追撞事故，1人受傷受困，並造成貨車載送的白蠟洩漏，其中43歲周姓駕駛送醫不治。圖／消防局提供