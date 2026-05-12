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8旬翁雨夜搭錯車迷途濱海路 蘆竹暖警護送返家

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名八旬老翁日前傍晚疑因搭錯公車，獨自在濱海路一段冒雨徘徊，全身濕透、眼神迷茫。所幸蘆竹警分局外社派出所警員陳怡文、林顯政巡邏時接獲民眾報案趕抵現場，先將老翁帶回所內安頓、確認身分並聯繫家屬，最後親自駕車將老翁安全護送回龜山住家。

警方表示，當時雨勢不斷，80歲林姓老翁蜷縮在路旁，體力明顯透支。面對警方詢問，老翁語意不清，但仍提及坐公車、找朋友等詞，警方研判老翁因搭錯公車，迷失在完全陌生的濱海路一段。員警嘗試撥打老翁提供的家屬電話，卻始終無人接聽。

考量入夜氣溫驟降，員警先行將老翁攙扶上巡邏車，帶回派出所休息並提供飲食補充體力。在員警耐心安撫與引導下，老翁情緒逐漸穩定，警方也順利確認其身分並聯繫上家屬。

由於家屬不克前來接回，員警深怕老翁自行返家恐生意外，決定「服務到家」，親自駕車將老翁安全護送回龜山住家。抵達時，員警亦特別囑託鄰居代為照看，鄰里間對於蘆竹警方的積極與熱忱紛紛豎起大拇指，老翁更感動地連番致謝。

蘆竹警分局呼籲，家中有易走失或患有失智症長者的民眾，應多加留心其動態，建議申請「愛心手鍊」或在衣物繡上聯絡方式；此外，民眾亦可向所屬警察分局防治組或偵查隊申請指紋、DNA及人臉生物特徵自願建檔，藉由鑑識科技協助身分確認，以便警方能在最短時間內協助長輩找到回家的路。

桃園市蘆竹區一名八旬老翁日前傍晚疑因搭錯公車，獨自在濱海路一段冒雨徘徊，所幸最後在員警協助下安全返家。圖／蘆竹警分局提供
桃園市蘆竹區一名八旬老翁日前傍晚疑因搭錯公車，獨自在濱海路一段冒雨徘徊，所幸最後在員警協助下安全返家。圖／蘆竹警分局提供

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