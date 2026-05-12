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花蓮林田山舊宿舍區深夜大火 林保署：主要園區未受波及正常開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮林田山昨晚發生火警，老舊木造宿舍區火勢迅速延燒，造成5棟共18戶受波及，由於現場多為易燃木構建築，消防人員徹夜灌救降溫至今天凌晨。林保署花蓮分署表示，起火地點位於園區後方眷舍區，主要開放遊客參觀的林田山林業文化園區並未受影響，今天正常開園。

這起火警發生於昨晚6時30分左右，起火點位在森活館後方古姓住戶眷舍，火勢迅速蔓延，並波及後方未修復的溫泉宿舍建築，由於現場多為老舊木造平房，加上建築密集，火勢一度猛烈。

花蓮縣消防局獲報後，緊急調派萬榮、光復、鳳林、壽豐、富源、仁里、花蓮及特搜大隊等8個分隊，多輛消防車與大批消防人員到場搶救，歷經長時間灌救後控制火勢，因木造建築易有復燃風險，消防隊持續在現場待命灑水降溫至凌晨。

林保署花蓮分署指出，起火區域位於林田山聚落建築群森榮里第9、10鄰，屬聚落較內側區域，並非對外開放的主要園區，而是後方老員工居住的眷舍區，目前僅1戶仍有人居住，火警發生時住戶已及時疏散，未造成傷亡，相關單位後續也將持續確認聚落建物安全及周邊火勢情況，消防局今天調查火災原因。

林田山舊名「摩里沙卡（MOLISAKA）」，昔日為台灣4大林場之一，也是目前全台保存最完整、最具代表性的伐木聚落之一；2001年林業宿舍群曾發生嚴重大火，當時燒毀近35間木屋，逾百名住戶被迫搬遷。

災後林保署重新規畫為「林田山林業文化園區」，並依文化資產保存法將保存下來的木造平房登錄為聚落建築群，近年持續分期修復主要建物，希望重現昔日林場文化與歷史風貌。

花蓮林田山聚落昨晚發生火警，造成5棟共18戶受波及，林保署花蓮分署表示，主要開放遊客參觀的林田山園區並未受影響，今天正常開園。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮林田山聚落昨晚發生火警，造成5棟共18戶受波及，林保署花蓮分署表示，主要開放遊客參觀的林田山園區並未受影響，今天正常開園。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮林田山聚落昨晚發生火警，造成5棟共18戶受波及，林保署花蓮分署表示，主要開放遊客參觀的林田山園區並未受影響，今天正常開園。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮林田山聚落昨晚發生火警，造成5棟共18戶受波及，林保署花蓮分署表示，主要開放遊客參觀的林田山園區並未受影響，今天正常開園。圖／林保署花蓮分署提供

萬榮 林保署 花蓮

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