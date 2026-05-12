男子突發癲癇失去意識 竹市消防局處置成功挽回性命

新竹市消防局日前接獲緊急救護通報，北區延平路一段附近一名46歲男子突發癲癇失去意識，疑喪失生命跡象，消防局隨即派遣竹光分隊救護員韓承佑、楊子毅、張育瑄、黃晨銨；香山分隊救護員李柏毅、范綱軒及鳳凰志工朱菁霞迅速抵達後立即接手急救，並將男子緊急送醫，成功挽回生命。經妥善治療，日前已康復出院，順利回歸日常生活。

消防局長李世恭說明，竹光及香山分隊救護車抵達後，立即接手評估生命徵象。經初步檢查，男子呈現無意識、無呼吸、無心跳狀態，情況十分危急。現場救護人員及鳳凰志工立即分工，施行高品質CPR以維持血液循環；利用BVM提供正壓輔助呼吸；並使用AED自動分析患者心律後電擊去顫1次。經一連串專業且迅速的處置後，男子於現場恢復自發性循環，在送醫途中，救護員持續供氧、監測生命徵象，並進行心電圖檢查，全力穩定病況。

市府呼籲，民眾若遇到突發緊急事件，務必立即撥打119求助。為提升市民防災與急救能力，竹市消防局於每月19日定期辦理防災宣導與救護技術課程，歡迎民眾點選表單連結踴躍報名( https://forms.gle/NXbYLMf3AyAa9yAp7 )。完成課程者可獲得學習證卡，掌握CPR、AED等基礎救護能力，在關鍵時刻成為守護生命的重要力量。

市長高虹安表示，感謝參與搶救的消防隊員及鳳凰志工展現高度專業與迅速判斷，成功守護市民生命安全，因此委由消防局代為頒發感謝狀給救護人員，肯定其專業付出，也提醒若民眾身旁有人癲癇發作，應先確保周遭環境安全，避免強行壓制或移動患者，並在抽搐停止後協助其側臥，維持呼吸道通暢。若患者出現意識不清或呼吸困難等危急狀況，務必立即撥打119，掌握黃金救援時間。