高雄模範警察出列 資深刑警李明樹：最難忘麗尊飯店駁火救2同事

高雄市警局公布5名員警當選高雄市模範警察，包括刑警大隊資深小隊長，以及年輕幹練的少年隊、派出所員警，其中，資深小隊長李明樹從警38年，年年考績甲等，也有偵破暴力詐欺、毒品及地下賭場案件的年輕警員，展現高雄警方打擊犯罪成果。

高雄市警局已有3名刑大員警當選全國模範警察，當選高雄市模範警察的5名員警，包括刑大小隊長李明樹、偵查佐莊朝順、仁武分局警員胡宗賢、少年隊偵查佐許庭毓、苓雅分局偵查佐洪盛陸。

59歲的刑大偵二隊六分隊小隊長李明樹，警員班118期畢業，1987年投入警界，至今已有38年，考績全甲等，曾獲高雄市政府及考試院模範公務人員表揚。多年來偵破多起重大刑案，經驗豐富，是警界資深幹將。

李明樹說，他將在年底退休，從警以來，2006年5月高雄麗尊飯店攻堅任務，當時2名同事黃博敏、吳永彬中彈，大家在火線突圍救人，歷歷在目，是他最難忘的事。

刑大偵查佐莊朝順是警專32期畢業，從警不到10年，已接連偵破重大案件。他曾破獲以假投資手法詐騙的暴力詐欺集團，查出集團控制少年車手，涉嫌拘禁毆打成員；另查獲涉嫌非法吸金逾2.3億元案件。

仁武分局警員胡宗賢則因偵破幫派吸收少年販毒案獲選。警方查出，太陽聯盟成員涉嫌吸收未成年少年販售依托咪酯，透過分工模式進行毒品交易，經長期蒐證後逮捕7名成員，其中4人遭羈押。

少年隊偵查佐許庭毓則專攻賭博案件，近年接連破獲大型職業賭場，包括電子遊戲場、天九牌流動賭場及私人招待所賭場等案件，查扣大量賭資與機台。其中鼓山區大型電子遊戲場非法賭博案，查扣65台機台及219萬餘元現金，負責人遭法院裁定羈押。

苓雅分局偵查佐洪盛陸則在打詐與掃毒表現亮眼，除主動清查21名詐欺被害人，也陸續查獲依托咪酯、海洛因等毒品，並破獲槍枝改造工廠，查扣4把火藥式槍枝。

高雄市警局表示，5名模範警察投入治安工作，在打擊詐欺、毒品、幫派及賭博等案件表現傑出，獲選實至名歸，也盼藉此激勵基層警察士氣。

高雄市警少年隊偵查佐許庭毓。記者林保光／翻攝

高雄市刑大偵查佐莊朝順。記者林保光／翻攝

高雄市警仁武分局警員胡宗賢。記者林保光／翻攝

高雄市刑大資深小隊長李明樹。記者林保光／攝影