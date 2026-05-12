快訊

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄模範警察出列 資深刑警李明樹：最難忘麗尊飯店駁火救2同事

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警局公布5名員警當選高雄市模範警察，包括刑警大隊資深小隊長，以及年輕幹練的少年隊、派出所員警，其中，資深小隊長李明樹從警38年，年年考績甲等，也有偵破暴力詐欺、毒品及地下賭場案件的年輕警員，展現高雄警方打擊犯罪成果。

高雄市警局已有3名刑大員警當選全國模範警察，當選高雄市模範警察的5名員警，包括刑大小隊長李明樹、偵查佐莊朝順、仁武分局警員胡宗賢、少年隊偵查佐許庭毓、苓雅分局偵查佐洪盛陸。

59歲的刑大偵二隊六分隊小隊長李明樹，警員班118期畢業，1987年投入警界，至今已有38年，考績全甲等，曾獲高雄市政府及考試院模範公務人員表揚。多年來偵破多起重大刑案，經驗豐富，是警界資深幹將。

李明樹說，他將在年底退休，從警以來，2006年5月高雄麗尊飯店攻堅任務，當時2名同事黃博敏、吳永彬中彈，大家在火線突圍救人，歷歷在目，是他最難忘的事。

刑大偵查佐莊朝順是警專32期畢業，從警不到10年，已接連偵破重大案件。他曾破獲以假投資手法詐騙的暴力詐欺集團，查出集團控制少年車手，涉嫌拘禁毆打成員；另查獲涉嫌非法吸金逾2.3億元案件。

仁武分局警員胡宗賢則因偵破幫派吸收少年販毒案獲選。警方查出，太陽聯盟成員涉嫌吸收未成年少年販售依托咪酯，透過分工模式進行毒品交易，經長期蒐證後逮捕7名成員，其中4人遭羈押。

少年隊偵查佐許庭毓則專攻賭博案件，近年接連破獲大型職業賭場，包括電子遊戲場、天九牌流動賭場及私人招待所賭場等案件，查扣大量賭資與機台。其中鼓山區大型電子遊戲場非法賭博案，查扣65台機台及219萬餘元現金，負責人遭法院裁定羈押。

苓雅分局偵查佐洪盛陸則在打詐與掃毒表現亮眼，除主動清查21名詐欺被害人，也陸續查獲依托咪酯、海洛因等毒品，並破獲槍枝改造工廠，查扣4把火藥式槍枝。

高雄市警局表示，5名模範警察投入治安工作，在打擊詐欺、毒品、幫派及賭博等案件表現傑出，獲選實至名歸，也盼藉此激勵基層警察士氣。

高雄市警少年隊偵查佐許庭毓。記者林保光／翻攝
高雄市警少年隊偵查佐許庭毓。記者林保光／翻攝

高雄市刑大偵查佐莊朝順。記者林保光／翻攝
高雄市刑大偵查佐莊朝順。記者林保光／翻攝

高雄市警仁武分局警員胡宗賢。記者林保光／翻攝
高雄市警仁武分局警員胡宗賢。記者林保光／翻攝

高雄市刑大資深小隊長李明樹。記者林保光／攝影
高雄市刑大資深小隊長李明樹。記者林保光／攝影

高雄市警苓雅分局偵查佐洪盛陸。記者林保光／翻攝
高雄市警苓雅分局偵查佐洪盛陸。記者林保光／翻攝

警察 高雄 高雄市

延伸閱讀

詐騙吸金逾6千萬！幫派與記帳士設空殼公司洗款 警逮25人送辦

高雄6月起清查獨居長者 2年將訪視15萬人

中美聯手偵破跨國走私販毒案 5名嫌犯落網

「媽祖ㄟ錢也敢騙」 台中男假代辦白沙屯報名詐40人

相關新聞

文大橄欖球員奮不顧身跳河救人失聯 大稻埕落水9旬翁救起無生命跡象

台北市大稻埕碼頭今天清晨發生落水意外，9旬張姓老翁晨運時疑不慎落水，24歲李姓男子聽聞呼救後跳水救人，未料兩人雙雙失聯。警、消獲報出動橡皮艇搜救，稍早上午9時15分尋獲張翁，但已失去生命跡象，送醫搶救，至於下水救人的李男，目前仍下落不明，搜救持續進行。

花蓮林田山舊宿舍區深夜大火 林保署：主要園區未受波及正常開放

花蓮林田山昨晚發生火警，老舊木造宿舍區火勢迅速延燒，造成5棟共18戶受波及，由於現場多為易燃木構建築，消防人員徹夜灌救降溫至今天凌晨。林保署花蓮分署表示，起火地點位於園區後方眷舍區，主要開放遊客參觀的林田山林業文化園區並未受影響，今天正常開園。

男子突發癲癇失去意識 竹市消防局處置成功挽回性命

新竹市消防局日前接獲緊急救護通報，北區延平路一段附近一名46歲男子突發癲癇失去意識，疑喪失生命跡象，消防局隨即派遣竹光分隊救護員韓承佑、楊子毅、張育瑄、黃晨銨；香山分隊救護員李柏毅、范綱軒及鳳凰志工朱菁霞迅速抵達後立即接手急救，並將男子緊急送醫，成功挽回生命。經妥善治療，日前已康復出院，順利回歸日常生活。

高雄模範警察出列 資深刑警李明樹：最難忘麗尊飯店駁火救2同事

高雄市警局公布5名員警當選高雄市模範警察，包括刑警大隊資深小隊長，以及年輕幹練的少年隊、派出所員警，其中，資深小隊長李明樹從警38年，年年考績甲等，也有偵破暴力詐欺、毒品及地下賭場案件的年輕警員，展現高雄警方打擊犯罪成果。

北宜公路重機過彎失控自摔 騎士無酒駕未送醫

新北市坪林區北宜公路今天下午發生大型重機自摔事故，28歲阮姓男子騎乘大型重機行經彎道路段時疑因過彎失控打滑，自行摔車，所幸未波及其他車輛，阮男也未受重傷，無須送醫。

竹東市場萬元觀音翡翠失竊 彭男稱缺錢行竊隔日遭逮

全台最大的客家傳統市場、竹東市場前天上午驚傳竊案，店內一只價值上萬元的觀音翡翠遭竊。竹東警分局獲報後，立即擴大調閱周邊監視器畫面，鎖定涉案對象，並於案發隔日查獲彭姓嫌犯，全案訊後依竊盜罪嫌函送新竹地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。