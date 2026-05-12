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桃消特搜大隊演練震災搜救 逼真模擬提升建物支撐技術

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市消防局特搜大隊展開為期六天的「115年度第一季搜救組專業訓練」。圖：消防局提供

為強化地震災害發生時的即時應變與人命搜救能力，桃園市消防局特搜大隊於昨(11)日至16日，在消防局防災教育館訓練塔展開為期六天的「115年度第一季搜救組專業訓練」，此次演練針對震災後毀損建築物的「支撐能力」進行深度實作，展現特搜隊在複雜結構崩塌環境下，穩固結構，創造救援生機的專業救援。

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此次訓練重點在於「建築物支撐技術」。圖：消防局提供

此次訓練模擬強震後建築物結構位移、樑柱龜裂之險惡環境，特搜隊員必須在不穩定的空間中進行人命搜救，訓練重點在於「建築物支撐技術」，操作項目為木質支撐與金屬支撐操作，根據現場荷重需求，快速建構垂直、水平及斜向支撐體，防止餘震造成二次崩塌。

特搜大隊大隊長郭百倫表示，震災搜救往往面臨長時間的作業環境，建築物支撐不只是體力的考驗，更是物理力學與結構應用的專業展現，透過連續六天的密集訓練，不僅能讓搜救組員熟練各項支撐器材的操作，更能磨練隊員間在狹窄空間作業的默契，台灣位處地震帶，重大震災風險不容忽視，藉由每季定期的專業訓練，能確保特搜隊在突發災害中，不僅能快速到位，更能以精準的專業技術穩固災區結構，保障受困市民與第一線救災人員的安全。

消防局也呼籲，地震發生時，最關鍵的應變原則是「趴下、掩護、穩住」，若正在搭乘電梯，應按下所有樓層停靠鈕，盡快離開，行駛中車輛不要緊急煞車，應開啟雙黃色方向燈、減速停靠路邊，等待搖晃停止，平時應落實家具固定、保持逃生動線暢通及準備防災包，若遇建物受損嚴重，請依循專業搜救人員引導，切勿貿然返回不穩定結構體內，以保護生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消特搜大隊演練震災搜救 逼真模擬提升建物支撐技術

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