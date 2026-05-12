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竹東市場萬元觀音翡翠失竊 彭男稱缺錢行竊隔日遭逮
全台最大的客家傳統市場、竹東市場前天上午驚傳竊案，店內一只價值上萬元的觀音翡翠遭竊。竹東警分局獲報後，立即擴大調閱周邊監視器畫面，鎖定涉案對象，並於案發隔日查獲彭姓嫌犯，全案訊後依竊盜罪嫌函送新竹地檢署偵辦。
竹東派出所副所長王世偉表示，本案發生於5月10日上午7時許，店家發現店內觀音翡翠不翼而飛，隨即向警方報案。
竹東警分局獲報後，立即展開偵辦，彭姓男子行經該處時，趁四下無人注意，迅速將觀音翡翠放入口袋，隨後佯裝若無其事地離開現場。員警調閱案發地點及周邊路口監視器，掌握嫌犯行蹤，經比對過濾後，迅速鎖定彭姓男子。
警方指出，經持續追查，於昨天查獲彭嫌到案。初步了解，彭嫌疑因缺錢而行竊，竊取店內觀音翡翠一件，警方詢後依竊盜罪嫌將彭嫌函送新竹地檢署偵辦。
竹東警分局呼籲，警方對於各類犯罪行為絕不寬貸，將持續加強轄區巡邏與治安維護，也提醒店家及民眾提高防竊意識，若發現可疑人士在住家、店面或巷弄徘徊，應立即撥打110報案專線，共同維護民眾財產安全。
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