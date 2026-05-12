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影／台中男突抓狂闖南屯萬和宮 翻倒供品推翻神像警制伏送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在今天清晨7時許，因不明原因突然情緒失控，跑進南屯區萬和宮內，徒手翻倒供品、推倒神像、毀損光明燈塔等物品，現場民眾見狀立即上前制止，轄區南屯派出所獲報後迅速趕赴現場，第一時間將張男壓制制伏，成功避免事態擴大，警方將依毀損等罪方向偵辦。

經查，張姓男子（35歲）在廟內不明原因翻倒供品、推倒4尊小型佛像，毀損光明燈塔等物品，造成廟方財物受損。

現場民眾先行協助控制張嫌行動，警方到場後將他帶返派出所偵辦，同步通知家屬到場，除請廟方清點財損狀況外，擴大調閱周邊監視器影像，以進一步釐清張男犯案動機，全案暫依毀損罪方向偵辦中。

第四警分局呼籲，民眾應理性控制情緒，切勿任意毀損他人財物或公共場所物品，以免觸犯刑法毀損等相關罪責；若遇突發狀況，應保持冷靜並立即報警，由警察到場妥適處理。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>張姓男子今早闖入南屯區萬和宮，毀損廟內物品，警方到場逮人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今早闖入南屯區萬和宮，毀損廟內物品，警方到場逮人。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓男子今早闖入南屯區萬和宮，毀損廟內物品，警方到場逮人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今早闖入南屯區萬和宮，毀損廟內物品，警方到場逮人。記者陳宏睿／翻攝

台中市張姓男子今早闖入南屯區萬和宮，毀損廟內物品，警方到場逮人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今早闖入南屯區萬和宮，毀損廟內物品，警方到場逮人。記者陳宏睿／翻攝

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