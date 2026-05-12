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影／高雄街頭爆全武行兩派人馬鐵棍鬥毆 疑群組批評引衝突

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區鼎中路昨天深夜爆發街頭鬥毆，雙方疑因通訊軟體群組發言引發不滿，竟持鐵棍當街互毆。警方獲報到場，帶回多人釐清案情，並通知涉案3人到案，依傷害及妨害秩序罪嫌送辦。

警方指出，昨天晚間10時許獲報，鼎中路發生糾紛，立即派遣大批警力到場處理。員警到場時，現場已無打鬥情形，先將在場蔡姓（20歲）、陳姓（18歲）及江姓（30歲）男子及對方吳姓男子（33歲）等4人帶返派出所調查。

據了解，蔡男先前在通訊軟體群組批評謝姓男子（41歲）的相關事情，謝男得知後心生不滿，夥同吳男及許男（19歲）及黃男（19歲）持鐵棍，前往蔡男與朋友聚會的地方興師問罪，才和蔡男、陳男及江男等人爆發肢體衝突。

衝突發生時叫罵聲不斷，附近居民吃驚，並將衝突過程貼網。警方據報，及時趕到現場，發現蔡、陳、江及吳男4人在衝突中分別手腳擦挫傷，謝男等3人已經逃逸。

三民二警分局事後通知謝等3人到案。全案警詢後，依傷害及妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方強調，對暴力事件絕不寬貸，將持續強勢執法，迅速查緝涉案人員，維護社會秩序及民眾安全。

<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>三民區鼎中路昨晚發生街頭鬥毆。記者林保光／翻攝
高雄市三民區鼎中路昨晚發生街頭鬥毆。記者林保光／翻攝

鬥毆 高雄 高雄市

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