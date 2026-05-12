屏東6天2起溺水意外 消防局籲戲水牢記「5不」保命原則

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落瀑布秘境5月短短6天發生2件溺水意外，引發議論。屏東縣府消防局呼籲，戲水遵守5不原則「不要單獨下水、不要穿著長褲戲水、不要在飯後或酒後戲水、不要在颱風或豪大雨後戲水與沒有救生員看守水域絕對不要下水」等安全原則，降低溺水風險。

消防局指出，根據統計資料顯示，溺水案件多發生在溪流、水庫、深潭、瀑布與海邊等無人管理的開放性水域，許多意外源於對水域環境不熟悉，與高估自身的體力和泳技。

消防局提醒，民眾應熟記以下守則，保障自身與他人的安全。

●戲水前防溺預防作為

1、合法場所：戲水應選擇有救生員及救生設備之合法水域。

2、評估氣象：遇雷雨或天候不佳，應立即上岸。

3、暖身運動：下水前充分熱身，避免水中抽筋。

4、量力而為：勿穿牛仔褲下水，且不作跳水等危險動作。

5、守望相助：避免單獨戲水，隨時注意同伴動向。

●溺水時處置原則：叫、叫、伸、拋、划，若不幸遇見他人溺水，遵循「岸上救援優於水中救援」原則，切勿貿然跳水。

叫： 大聲呼救。叫： 撥打 119、110 或 112 求援。伸： 利用長桿、竹竿、衣服等延伸物。拋：拋擲球、瓶、救生圈等浮具。划：利用船或大型浮具划過去救援。

消防局指出，每年5月至9月是重點防溺，針對縣內熱門戲水區域海神宮、牛角灣溪、萬安親水公園及大鵬灣青洲濱海遊憩區等水域派專業救生人員，駐點防溺安全宣導及警戒。

「安全是戲水唯一的路」，消防局長李彬正說，持續投入救災資源，並結合民間救難團體加強宣導，期盼與縣民共同打造零溺水的盛夏。