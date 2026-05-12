中油發聲明表示，暫緩LOGO調整。圖：中油提供

針對外界關注之企業識別優化一事，台灣中油公司今(11)日發表正式聲明指出，為因應「2050淨零碳排」目標，公司於2023年訂定「多元、創新、永續」之國際能源公司新願景。為展現企業轉型形象，中油於2024年4月委託專業設計公司，針對經典的「火炬標誌」等視覺識別進行評估與優化調整，期許能更契合未來經營環境的變化。

中油表示，相關設計結果於2024年底完成，但在2025年初進行整體評估後認為，中油經營領域廣泛，涵蓋國內產銷儲、國際探勘及多項投資合作，火炬標誌不僅是視覺設計，更代表國家能源體系與社會大眾的長期信賴。考量標誌調整涉及層面廣大，尚須經由內外部充分溝通並取得利害關係人的認同，故公司決定現階段暫緩實施優化調整。

中油強調，作為重要國營事業，相關評估作業始終以整體企業形象為核心考量，而非單純追求形式或個別設計風格。未來中油將持續深耕淨零關鍵技術，並在維持社會信賴的基礎上，穩健推動企業轉型任務，確保國家能源供應安全與永續發展。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中油企業識別優化惹議？官方聲明：需各界認同已決定暫緩