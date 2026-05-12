聖宜診所傳偷拍疑雲，桃園檢警搜索聖宜診所桃園、中壢館查扣電腦主機及資料偵辦。圖：曾增勳攝

台北市聖宜診所遭民眾爆出診間偷拍疑雲，聖宜診所粉專發文致歉，桃園地檢署今天主動出擊，由檢察官翟恆威指揮桃園市警局桃園、中壢分局各動員警力10餘人，會同桃園市政府衛生局前往桃園市至聖宜診所桃園店、中壢店搜索，檢警查扣兩店內相關電腦主機相關設備及客戶資料，檢方以「他」字調查偵辦。

多家醫美診所相繼傳出針孔偷拍事件，引起社會關注，聖宜診所台北站前店爆出診所裝設鏡頭偷拍疑雲，引起消費者恐慌，桃園地檢署獲悉，主動指派檢察官翟恆威調集警力和市府衛生局查人員，分別搜索聖宜診所桃園、中壢館，查扣電腦主機相關設備和客戶資料，帶回地檢署進一步解讀，了解館內有無針孔監視器偷拍錄影情節。

聖宜診所桃園、中壢館人員配合檢警衛生單位進入搜索調查，聖宜診所表示，已於5月9日委請律師，主動向警方說明及提供相關資料，希望透過正式程序，讓外界在更完整的資訊基礎下理解相關情況。聖宜診所桃園館粉專貼出總店公告，說明目前全台7家分店都各自備妥200萬以上現金，無論對會員課程是否存在爭議，都可以申請退費，各分店會積極處理、面對顧客的需求和問題。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園檢警出擊偵辦醫美針孔偷拍 聖宜桃園2館遭搜索查扣主機