林翁疑似搭錯公車而在濱海路一段徘徊。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區日前傍晚一名80歲林姓老翁疑似搭錯公車而在濱海路一段徘徊，蘆竹警分局外社派出所警員陳怡文、林顯政於巡邏時接獲民眾報案，趕抵現場協助，耐心安撫後確認其身分，親自載林姓老翁返家，化解一場驚魂。

員警深怕老翁自己回家恐出意外，決定親自駕車將老翁安全護送回龜山的家中。圖：讀者提供

警方說明，當時雨勢不斷，林翁全身濕透蜷縮在路旁，體力明顯透支。面對警方詢問，老翁語意不清，但仍提及坐公車、找朋友等詞，研判老翁因搭錯公車而迷失在完全陌生的濱海路一段。員警嘗試撥打老翁提供家屬電話，卻始終無人接聽。考量入夜氣溫驟降，員警秉持「同理心」與「為民服務」之精神，先行將老翁攙扶上巡邏車，帶回派出所休息並提供飲食補充體力。

在員警耐心安撫與引導下，老翁的情緒逐漸穩定，警方也順利確認其身分並聯繫上家屬。由於家屬不克前來接回，員警深怕老翁自己回家恐出意外，決定「服務到家」，親自駕車將老翁安全護送回位於龜山區的家中。抵達時，員警亦特別囑託鄰居代為照看，鄰里間對於蘆竹警方的積極與熱忱紛紛豎起大拇指，老翁更是感動地連番致謝。

蘆竹警分局呼籲，家中易走失或患有失智症之長者，應多加留心其動態，建議申請「愛心手鍊」或在衣物繡上聯絡方式，此外民眾亦可向所屬警察分局防治組或偵查隊申請指紋、DNA及人臉生物特徵自願建檔，藉由鑑識科技協助身分確認。以便警方能在最短時間內協助長輩找到回家的路。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬翁1原因全身濕透縮路旁 蘆竹警暖心伸援解驚魂