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台中342年古蹟萬和宮遭闖入破壞 1男子掃落一整排神尊遭逮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

有342年歷史、國家三級古蹟台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，有多處遭毀損，現場一片狼藉，經廟方制止並報警，男子被回警局釐清案情。市議員何文海到場關心，並呼籲市府應正視治安與公安問題。

今天上午7時30分許，萬和宮於正在舉辦字姓戲慶典，當時廟內誦經團正在誦經，突然間有一名男子闖入，失控推倒砸毀供桌，廟方人員見狀立即制止，但該男子情緒激動，把中排神尊掃落地面，造成萬和宮大廳；警方獲報後，迅速到場處理，並已將涉案男子帶往南屯派出所調查釐清案情。

何文海說，當時他行經萬和宮附近，見到現場停有警車後立即入內關心。萬和宮不僅是南屯區重要宗教信仰中心，竟遭惡意破壞，令人震驚與痛心。呼籲警方盡速釐清事件發生原因外，也應強化重要宗教場所與古蹟周邊巡邏勤務，避免類似事件再次發生。

何文海強調，台中市治安屢亮紅燈，市府應正視治安管理與公共安全問題，提出更積極有效的改善措施，讓市民能夠安心生活，也讓宗教信仰場所獲得應有保障。

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，現場一片狼藉，市議員何文海（中）到場關心。圖／何文海提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，現場一片狼藉，市議員何文海（中）到場關心。圖／何文海提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，現場一片狼藉，市議員何文海（右）到場關心。圖／何文海提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，現場一片狼藉，市議員何文海（右）到場關心。圖／何文海提供

台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供
台中市南屯萬和宮今早驚傳遭一名男子闖入破壞，砸毀供桌，並掃落一整排神像，現場一片狼藉。圖／萬和宮提供

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