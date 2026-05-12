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密室逃脫扮「上吊鬼」命危 邏思起子發聲明：重新檢視動線風險

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市信義區一間密室逃脫「邏思起子」，發生女員工扮演上吊鬼，不慎遭道具勒頸事件。業者「邏思起子」也發聲明，將配合調查，也會重新檢視動線風險與評估、強化員工教育訓練。

邏思起子聲明表示，針對日前發生夥伴於工作場所受傷的意外事件，本公司於事件發生當下已立即協助受傷夥伴就醫，並持續追蹤康復狀況。在此，我們謹向受傷夥伴及其家屬致上最深切的慰問。

聲明中指出，我們正全力配合相關單位進行調查，並虛心接受專業指導與改善建議。我們深知，員工安全是企業經營中取不容輕忽的責任。

聲明中強調，我們會以最審慎的態度面對本次事件，並將進行最徹底的事故原因調查與安全稽查，包含重新檢驗現場動線與風險評估、強化員工教育訓練及緊急應變措施等，以杜絕任何意外再次發生。

聲明發出後，臉書上也有不少民眾留言打氣，「加油、希望女員工好起來。」等鼓勵。

業者邏思起子於臉書上發聲明。圖／擷取自臉書
業者邏思起子於臉書上發聲明。圖／擷取自臉書

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