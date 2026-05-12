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高雄委外動保救援 酒駕撞民宅

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市政府委外執行動物救援勤務的廠商人員，前晚涉酒後駕駛動保處公務車，在燕巢區自撞民宅。圖／讀者提供
高雄市政府委外執行動物救援勤務的廠商人員，前晚涉酒後駕駛動保處公務車，在燕巢區自撞民宅。圖／讀者提供

高雄市政府委外執行動物救援勤務的廠商人員，前晚駕駛小貨車出勤處理浪貓救援案，途中涉自撞路邊民宅，余姓駕駛被查出呼氣酒測值高達每公升一．一七毫克，警方依公共危險罪送辦。對此，市府表示，將依契約規定嚴予追究責任。

市府表示，秉持對於酒駕零容忍的態度，同仁涉酒駕案件都依規定嚴懲，也立即要求廠商立即撤換涉案人員並永不錄用，此案後續會依契約規定向廠商求償損失，並要求承攬廠商限期提報改善計畫，例如勤前檢測、行車安全教育等，以防類似案件再次發生。

余姓男子前晚十一時許駕駛動保處的「捕犬車」小貨車載施姓男子，沿燕巢區大仁路往燕巢市區方向，突然往右偏衝撞民宅，整輛車變形嚴重，警、消人員獲報趕抵，余男一度受困車內，靠員警協助脫困，右前座的施姓男子則自行爬出車外，兩人都意識清醒，余男後續送醫治療，但酒測值嚴重超標。

警方當場發現該車為高市動保處公務車，詢問之下余男供稱要「執勤」。市府動保處表示，委外執行動物救援勤務的廠商人員，在前往路竹區處理浪貓救援案件途中不慎自撞，會向廠商求償相關損失，至於人員醫療及民宅財損部分，也由承攬廠商負責處理。

高雄 酒駕 酒測

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