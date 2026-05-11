林田山驚傳火警！木造宿舍全面燃燒 火勢猛烈濃煙直竄天際

花蓮縣鳳林鎮林田山森榮里今晚發生火災，位於森活館後方的古姓住戶眷舍起火，火勢迅速蔓延，並延燒至後方未修復的溫泉宿舍建築。現場多為木造老舊建物，火勢一度猛烈，濃煙直竄天際，約有3棟建物遭燒毀，消防單位獲報後緊急出動多輛消防車前往灌救。

林業及自然保育署花蓮分署表示，火警發生後，萬榮工作站立即啟動應變機制，技士賴光榮指揮工作站救火隊協助現場滅火，萬榮工作站主任陳靜儀也第一時間趕赴現場掌握狀況。

消防局指出，目前萬榮、壽豐及富源分隊投入救援，初步統計共有3棟建物遭火勢波及，其中包括2棟空屋及1棟古姓住戶眷舍。所幸火警發生時，古先生及家人均已及時逃離現場，未造成人員傷亡。

據古姓住戶初步表示，火警疑似因電線走火引發，但實際起火原因仍待火勢完全撲滅後，由消防火調人員進一步調查釐清。

花蓮分署指出，起火區域位於林田山聚落建築群森榮里第9鄰及第10鄰範圍，屬聚落較內側區域，目前僅有1戶住家有人居住，所幸火災發生時住戶已及時疏散，避免更大傷亡，相關單位後續也將持續確認聚落建物安全及周邊火勢狀況。