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蘭陽大橋小貨車追撞除草工程車3人受傷送醫 交通一度受影響
蘭陽大橋南下路段今天下午4時50分左右，出現小貨車追撞除草工程車，造成李姓貨車司機受困車內，被救出時意識清楚，另有2名除草工人受傷送醫，3人都被送往陽大附醫救治，貨車駕駛無酒駕，現場交通一度受到影響。
據了解，今天下午4時許，當時工程車與除草工人正在蘭陽大橋南下的內側車道進行除草施工，一輛往羅東方向行駛的小貨車疑因未留意前車狀況，追撞工程車整個大偏移，小貨車的擋風玻璃也全碎裂，駕駛及工人都受傷。
宜蘭縣消防局今天下午4時50分獲報抵達現場，小貨車李姓駕駛因為車門嚴重變形受困車內，縣消防局出動宜蘭、員山分隊器材車、救護車及人員前往救援，運用破壞器材協助駕駛脫困。
另有2名林姓及賴姓除草工人因為車輛撞擊時遭受波及，導致輕微擦挫傷，意識清楚，3人均被送醫，事故原因正由警方調查中。
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