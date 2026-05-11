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「千錘百鍊的永恆」銅雕展 法務部：作品全由更生人創作

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地檢署聯合財團法人台灣更生保護會台北分會等多個單位，今在國立中正紀念堂2樓展廳舉辦「千錘百鍊的永恆」銅雕藝術展，法務部表示，所有作品都是由更生人創作完成，展現他們在重生過程中的成果。

活動邀請已故國寶級銅製藝術家吳宗霖老師的家屬參與，並以此展覽作為對吳十年來教育傳承的深切緬懷；吳生前曾致力於推廣銅鑼製作技藝，親自指導受刑人學習技術，幫助他們重建人生價值。

法務部長鄭銘謙在開幕會上表示，希望藉由作品讓社會大眾看見更生人的才華與轉變，打破標籤與隔閡，用藝術傳遞愛與溫暖營造一個更具包容與希望的社會。

法務部表示，展覽以「千錘百鍊」為主題，象徵著更生人透過銅雕創作，在每一次敲擊中磨練耐心與毅力，洗去過往的紛擾與急躁，重新尋找到內心的平靜，這項技藝不僅是傳統文化的延續，更成為藝術與司法間的重要橋樑，讓更生人透過創作找到新的人生方向。

此次活動邀請更生保護會董事長張斗輝、前檢察總長邢泰釗、前法務部長蔡清祥、代理檢察總長徐錫祥、法務部保護司長洪信旭、中正紀念堂處長張惠君、元大金控行政長楊荊蓀、台新新光、東森慈善基金會、吳宗栩先生共襄盛舉。

台北地檢署聯合財團法人台灣更生保護會台北分會等多個單位，今在國立中正紀念堂2樓展廳舉辦「千錘百鍊的永恆」銅雕藝術展。圖 / 法務部提供
台北地檢署聯合財團法人台灣更生保護會台北分會等多個單位，今在國立中正紀念堂2樓展廳舉辦「千錘百鍊的永恆」銅雕藝術展。圖 / 法務部提供

鄭銘謙 中正紀念堂 法務部

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