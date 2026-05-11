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「瑞芳媽」遶境竟釀火爆衝突...宮廟設壇接駕 警員和家將當街推擠拉扯

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市瑞芳區瑞慈宮供奉的「瑞芳媽」，5年1次的遶境登場，1間宮廟設壇並安排家將陣頭迎接，警方認為過度影響交通勸阻時，雙方發生推擠，氣氛一度火爆。有人拍下畫面上傳網路，成為話題。宮廟人員今表達歉意，警方將調查是否有違法及有無幫派勢力介入滋事。

瑞慈宮昨天舉辦遶境活動，許多地方宮廟設壇共襄盛舉，遶境沿途也見住戶擺放香案，迎接媽祖。因為是周日，瑞八公路車流量大，警方事前規畫遶境隊伍依序停留的定點，並安排警方疏導，避免交通嚴重受阻。

「瑞芳媽」遶境路線中的一間宮廟，事先未知會警方，自行在廟前擺設紅壇，並安排家將，想要接駕並向媽姐致意。警方擔心影響遶境行程，加派警力攔阻時，雙方部分人員出現拉扯動作，還有警員被推倒。現場一陣混亂，瑞慈宮人士從中勸阻，未釀成更嚴重衝突。

瑞慈宮主委周樹木說，昨天的「衝突」是誤會一場，迎駕的宮廟很熱情，但警方擔心遶境隊伍行程若再停留，瑞八公路塞車會更嚴重，雙方立場不同，才會發生拉扯的場景。

設壇宮廟的賴姓宮主說，可能是未能事先和警方溝通好，因為廟方認為接駕有一定的儀式，但警方考量交通問題，最後出現推擠的場景，造成外界觀感不好，宮廟內部會檢討改進。造成警方執法困擾，對警方比較不好意思，已向警方說明並致歉。

瑞芳警分局表示，對於宮廟設壇妨害遶境進行，影響公共秩序及交通安全，甚至推擠執勤員警等行為，將追究責任。後續會調閱相關監視器及蒐證影像釐清案情，如涉違法就依法偵辦，並同步清查是否有幫派勢力介入滋事，維護地方治安與公共秩序。

新北市瑞芳區瑞慈宮供奉的「瑞芳媽」遶境，1間宮廟設壇並安排家將陣頭迎接時，與警方發生推擠，氣氛一度火爆。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區瑞慈宮供奉的「瑞芳媽」遶境，1間宮廟設壇並安排家將陣頭迎接時，與警方發生推擠，氣氛一度火爆。記者邱瑞杰／翻攝

新北市瑞芳區瑞慈宮供奉的「瑞芳媽」遶境，1間宮廟設壇並安排家將陣頭迎接時，與警方發生推擠，氣氛一度火爆。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區瑞慈宮供奉的「瑞芳媽」遶境，1間宮廟設壇並安排家將陣頭迎接時，與警方發生推擠，氣氛一度火爆。記者邱瑞杰／翻攝

新北市瑞芳區瑞慈宮供奉的「瑞芳媽」遶境，1間宮廟設壇並安排家將陣頭迎接時，與警方發生推擠，氣氛一度火爆。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區瑞慈宮供奉的「瑞芳媽」遶境，1間宮廟設壇並安排家將陣頭迎接時，與警方發生推擠，氣氛一度火爆。記者邱瑞杰／翻攝

新北市瑞芳區瑞慈宮供奉的「瑞芳媽」遶境，1間宮廟設壇並安排家將陣頭迎接時，與警方發生推擠，氣氛一度火爆。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區瑞慈宮供奉的「瑞芳媽」遶境，1間宮廟設壇並安排家將陣頭迎接時，與警方發生推擠，氣氛一度火爆。記者邱瑞杰／翻攝

媽祖 瑞芳 遶境

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