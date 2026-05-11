影／竹北星際風雨球場連爆「球友皮包被竊」警埋伏逮賊 鄭朝方今致謝

​被譽為大新竹籃球聖地的「星際風雨球場」，近期傳出多起球友財物遭竊，引起地方關注。為此，員警連日喬裝球友在場邊埋伏，昨日晚間，警方人贓俱獲逮到嫌犯。竹北市長鄭朝方今天下午特別準備「市政禮物」親赴三民派出所致謝，肯定警察同仁的高度辦案效率。

​竹北市長鄭朝方表示，竹北是高速成長的城市，各項公共建設深受市民喜愛，但人潮聚集處也容易成為犯罪目標。以星際風雨球場為例，近期就傳出10餘起的竊盜案。竊賊不僅在開放時間偷取球友財物，而在非熱門時段就偷竊場內電線。他對此高度重視，特別商請竹北分局長吳學安協助，規劃「預防性預埋」辦案，果不其然迅速破案。

三民派出所所長李朝宇還原了昨晚的抓捕現場，他指出，警方在接獲報案後，立即調閱「海量」監視器鎖定特定對象，並由同仁組成埋伏小組在球場周邊守候。昨晚員警發現這名男子在球場周邊徘徊，隨後趁球友專心比賽之際，徒手竊取場邊皮包，埋伏員警見時機成熟立即上前逮人，當場將男子查緝到案。警方初步統計，該男子至少涉及10起類似案件，目前了解並非慣犯，詳細犯案動機及是否涉及其他案件，仍待進一步釐清。

​鄭朝方強調，除了對吳分局長及基層同仁表達由衷感謝，市公所也將同步啟動「預防性處理」。針對星際系列球場，未來將擴大架設監視設備，並結合警政系統建構防護網。他同時呼籲市民，若發現公共空間有可疑情事請立即報案，透過警民合作守護得來不易的公共服務空間，還給市民一個安心運動的高品質環境。

竹北市長鄭朝方今天下午特別準備「市政禮物」親赴三民派出所致謝，肯定警察同仁的高度辦案效率。記者郭政芬／攝影

三民派出所積極追捕竊盜嫌犯，讓民眾可安心運動打球。記者郭政芬／攝影