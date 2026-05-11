合歡山東峰登山客失聯 手機定位助搜救隊尋獲女團員

南投合歡山東峰昨天發生登山客失足意外，1支25人登山團體昨天傍晚返程集合時，發現1名女團員未報到，查詢確認手機定位後通報消防局，消防隊員今天在溪谷找到意識清醒女團員。

南投縣消防局今天發布新聞稿說明，1支25人登山團體昨天下午5時返程集合時，遊覽車司機點名發現只有24人，有1名女團員未依約返回，團員們趕緊打119報案，並聯繫女團員家屬，在家屬協助下，發現女團員手機訊號定位在合歡山東峰附近山谷。

南投縣消防局等單位組成搜救隊，前往手機訊號位置搜尋，雖然找到手機，但沒有發現女團員，搜救單位隨即擴大搜索範圍，今天針對手機發現地點往山下沿線及周邊溪谷地形持續尋找。

搜救隊員上午11時40分在溪谷附近尋獲失蹤女子，意識清楚，給予食物及衣物保暖，同時用繩索將女團員送回安全處；消防局指出，民眾從事登山活動時，應注意自身體能與天候狀況，並避免脫隊行動，同行隊伍也應落實人員清點及行程回報機制，並攜帶登山定位裝置及加保登山保險，以降低山域意外風險。