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台東市區酒後肢體衝突 一人遭「手指虎」攻擊身上血跡斑斑

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東市區今天凌晨發生一起互毆衝突案，廖姓男子與胡姓男子素有嫌隙，飲酒後爆發肢體衝突，雙方皆掛彩，廖男被「手指虎」攻擊流血，傷勢較嚴重，所幸送醫無生命危險。警方表示，全案依傷害、妨害秩序等罪嫌偵辦。

今日凌晨1時多，台東市洛陽街傳出肢體糾紛，廖姓男子與友人過去曾在酒後與胡姓男子發生口角，今天凌晨廖男酒後情緒失控，打電話向胡男嗆聲，胡感到不滿，立即夥同另外三名友人前往洛陽街找廖理論。

胡男等人抵達洛陽街時，廖男與一名友人在家，雙方一言不和大打出手，廖男遭胡男以「手指虎」攻擊受傷，身上多處受傷。

台東警方局表示，本日凌晨1時許接獲報案，警方到場處理發現，此案是飲酒後發生口角糾紛，進而演變成肢體衝突，雙方都有受傷，經送醫治療後均無生命危險。

警方強調，案發後立即將相關涉案人員追查到案，全案後續依傷害、妨害秩序等罪嫌移請台東地方檢察署偵辦，呼籲民眾若遇糾紛應該保持理性，不要使用暴力解決問題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東市洛陽街今天凌晨傳出一起流血衝突案，馬蘭派出所所長張富元說明，此起糾紛是飲酒後發生的糾紛。記者徐白櫻／翻攝
台東市洛陽街今天凌晨傳出一起流血衝突案，馬蘭派出所所長張富元說明，此起糾紛是飲酒後發生的糾紛。記者徐白櫻／翻攝

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