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高雄男毒駕撞路燈桿車頭撞爛 棄車後3度換車製造斷點還是被抓了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

翁姓男子今天上午9時30分許駕車行經高市前金區一處路口，撞分隔島路燈桿，因撞擊力道大，車頭撞爛；翁肇事後在車上翻找東西，後逃入巷弄搭白牌車、換機車再搭小黃設斷點逃離，警方在案發4小時內查出翁在一心路行蹤攔捕到案，測出他涉毒駕。

新興警分局指出，翁姓男子（26歲）今天上午9時30分許駕車行經高市前金區前金區自強三路與五福三路口，不明原因自撞分隔島路燈和號誌桿，因衝擊力道大，整輛車車頭被撞爛。

在高樓住戶目擊翁男肇事後，險波及一輛白色轎車，白車停下後，只見翁男在車上前後座翻找東西後，未等警方前來即棄車拔腿逃逸；網友將目擊過程PO網，猜測肇事的黑車車主，八成有酒駕或毒駕行為。

新興警分局指出，該起事故發生在今天上午9時30分許，自強派出所警員趕赴現場處理時，只見黑色轎車撞上分隔島路燈桿，車頭被撞爛，但駕駛已不知去向。

警方調閱車號追查，發現是權利車，後調閱周邊監視器，查出肇事的翁男先搭白牌車離去，後又改騎機車再搭小黃，頻設斷點，警方掌握翁搭小黃前往前鎮區一心路，在他下車思考下一步時，趨前將他逮捕。

警方對翁男施以唾液快篩，結果呈現K他命毒品反應；翁稱，因先前曾設有毒品案，擔心被警方抓到毒駕行為；警詢後，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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翁姓男子今天上午9時30分許駕車行經高市自強三路與五福三路口，撞分隔島路燈桿，車頭撞爛，肇逃4小時落網，被測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝
翁姓男子今天上午9時30分許駕車行經高市自強三路與五福三路口，撞分隔島路燈桿，車頭撞爛，肇逃4小時落網，被測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝

翁姓男子今天上午9時30分許駕車行經高市自強三路與五福三路口，撞分隔島路燈桿，車頭撞爛，肇逃4小時落網，被測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝
翁姓男子今天上午9時30分許駕車行經高市自強三路與五福三路口，撞分隔島路燈桿，車頭撞爛，肇逃4小時落網，被測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝

翁姓男子今天上午9時30分許駕車行經高市自強三路與五福三路口，撞分隔島路燈桿，車頭撞爛，搭小黃肇逃（紅圈處）4小時落網，被測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝
翁姓男子今天上午9時30分許駕車行經高市自強三路與五福三路口，撞分隔島路燈桿，車頭撞爛，搭小黃肇逃（紅圈處）4小時落網，被測出涉毒駕。記者石秀華／翻攝

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